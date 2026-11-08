Les fabricants n'en peuvent plus de le répéter : démonter la station du robot tondeuse en novembre fait bien plus de dégâts que le gel

À l’approche de l’hiver, beaucoup démontent la station de charge de leur robot tondeuse par précaution. Les fabricants, eux, recommandent une stratégie bien différente.

Chaque automne, même scène dans de nombreux jardins : le robot tondeuse est sagement rangé au garage, mais sa station de charge reste plantée au milieu de la pelouse. Faut-il tout démonter avant le gel, au risque de s’arracher les cheveux avec les câbles au printemps suivant ?

Entre les conseils alarmistes lus sur les forums et les notices parfois floues, la tentation de dévisser la station de charge chaque hiver est forte. Pourtant, les principaux fabricants ne vont plus du tout dans ce sens… et recommandent plutôt de la laisser en place, bien protégée. Ce changement de cap mérite qu’on s’y attarde.

Pourquoi la station de charge inquiète chaque automne

La station de charge de robot tondeuse n’est pas un simple morceau de plastique. Elle abrite des cartes électroniques, des connecteurs et le départ du fil périphérique. Quand l’eau stagne sous le socle, puis gèle et dégèle, les joints fatiguent, les contacts s’oxydent et la neige lourde peut même appuyer sur le boîtier.

Dans un jardin exposé au nord ou sur sol argileux, l’eau forme facilement une flaque au pied de la station. De là naît le réflexe de tout démonter “par sécurité”. Sauf que ces démontages répétés ont aussi leurs effets secondaires : vis perdues, socle mal repositionné, guidage à recalibrer au printemps.

Ce que les fabricants recommandent vraiment pour l’hiver

Les grandes marques comme Husqvarna, Gardena, Bosch, Stihl ou STIGA convergent désormais vers une idée simple : dans un climat de plaine, la station peut rester dehors, mais débranchée et protégée sous une housse ou un abri. Certaines proposent d’ailleurs leurs propres abris ou housses isolantes waterproof, pensés pour laisser un peu d’air et éviter la condensation.

Nous avons tous déjà eu envie de “jouer la sécurité” en tout rentrant. Pourtant, les notices de plusieurs fabricants ne demandent le démontage complet de la station que dans des cas précis : marque qui l’exige noir sur blanc (certains modèles Gardena, Husqvarna, Segway Navimow, Ecovacs, Dreame, MOVA, Mammotion…), climat de montagne avec gel prolongé sous -15 °C ou jardin très exposé au ruissellement. Le fil périphérique, lui, reste presque toujours en terre, avec des extrémités simplement protégées de l’humidité.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Tranquillité d’esprit Maximale 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les stations de charge sont conçues pour vivre dehors. Une housse isolante ou un petit abri, la coupure de l’alimentation et l’absence d’eau stagnante limitent l’humidité et le gel sur l’électronique, tout en évitant les démontages répétés qui fragilisent les fixations et le câblage. 💡 Le petit plus : surélever légèrement le socle sur une dalle ou une cale en bois pour que l’eau s’écoule naturellement sous la station au lieu de former une flaque. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser une station branchée, sans protection, dans une zone où l’eau ruisselle ou sous une épaisse couche de neige, ou ignorer les consignes spécifiques de la notice constructeur.

Protéger sa station sans la démonter : la routine facile

La bonne nouvelle, c’est qu’une station laissée en place demande surtout quelques gestes simples. On débranche le câble secteur et on rentre le transformateur au sec. On nettoie les contacts de charge avec un chiffon doux, jamais avec quelque chose de métallique, puis on vérifie que le socle est bien stable.

D’ailleurs, une mini-check-list aide à tout retenir :

Surélever légèrement la base pour éviter l’eau stagnante.

Installer une housse isolante waterproof ou un abri (seau, caisse, boîte) bien fixé, laissant un peu d’air.

Éloigner la station des zones de ruissellement ou de chute de branches.

Jeter un œil tous les quinze jours en hiver pour recentrer la housse et dégager la neige.

Petit bonus : au printemps, il ne reste qu’à rebrancher et réveiller le robot, sans casse-tête de câbles ni recalibrage fastidieux, et la pelouse repart toute seule.