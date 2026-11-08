« Je pensais lui faire du bien avec du lait » : comment 30 g de croquettes pour chat sauvent un hérisson affaibli au jardin en novembre

Au cœur de l’hiver, des hérissons affamés traversent nos jardins pendant que l’on verse encore pain et lait dans les gamelles. Et si la bonne aide se trouvait plutôt près de votre chat ?

Premières gelées, pelouse blanche, et ce petit bruit de feuilles : un hérisson fouille votre jardin. Par réflexe, beaucoup sortent un bol de lait, parfois un peu de pain, convaincus de lui offrir un coup de pouce contre le froid. Ce rituel d’hiver rassure… mais il pousse souvent l’animal dans ses derniers retranchements, juste avant l’hibernation. La vraie bouée de secours se cache pourtant dans un placard que l’on ouvre tous les jours.

Nous avons tous déjà entendu qu’un peu de pain trempé dans du lait « fait du bien » aux hérissons. Or, comme le rappelle Pause Maison, « Le pain et le lait provoquent diarrhées, déshydratation et ballonnements dangereux avant l’hibernation du hérisson ». À l’inverse, les croquettes pour chat correspondent beaucoup mieux à son régime insectivore. Encore faut-il savoir quelles choisir, quand les proposer et comment transformer votre jardin en refuge d’hiver.

Un hiver sans pitié pour les hérissons du jardin

Sous ses piquants, le hérisson d’Europe, espèce protégée, reste un petit mammifère fragile. À l’automne, il doit atteindre environ 800 g à 1,2 kg pour affronter une hibernation de plusieurs mois, pendant laquelle il perd près de 2 g de graisse par jour. S’il arrive léger ou affaibli, le moindre trouble digestif peut faire basculer ses chances de survie. Et notre fameux duo pain et lait ne l’aide pas à grossir : il le vide de ses forces.

Les croquettes du chat, un menu d’appoint taillé pour le hérisson

Nous avons tous déjà déposé une assiette « de restes » au fond du jardin, en pensant gâter la faune. Pour un hérisson, le vrai cadeau ressemble plutôt aux croquettes pour chat que vous versez chaque jour dans la gamelle du chat. Insectivore, il a besoin de beaucoup de protéines animales et de bonnes graisses : des croquettes standard à base de viande, non « light » et sans céréales dominantes conviennent très bien. Une petite poignée, soit 25 à 30 g le soir, avec une coupelle d’eau fraîche, suffit comme nourrissage d’appoint.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps nécessaire 5 min/soir 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les croquettes pour chat sont riches en protéines animales, ce qui compense la raréfaction des insectes avant et après l’hibernation. 💡 Le petit plus : Installer la gamelle au même endroit chaque soir aide le hérisson à économiser son énergie de chasse. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Offrir du pain et du lait, même « parce qu’il fait froid », qui peuvent épuiser l’animal au lieu de l’aider.

Un refuge au jardin pour un allié anti-limaces au printemps

Pour que ces visiteurs nocturnes profitent vraiment de vos croquettes pour chat en hiver, il leur faut aussi un abri digne d’une chambre d’amis. Un tas de feuilles mortes bien épais, quelques bûches entassées, un coin de pelouse laissé haut forment un cocon idéal pour l’hibernation. La LPO rappelle que le nourrissage doit rester ponctuel : le meilleur menu reste un jardin riche en insectes, sans pesticides ni granulés anti-limaces. Un hérisson sauf aujourd’hui, c’est un précieux auxiliaire au potager demain.