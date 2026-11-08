« Je les voyais pourrir en une semaine » : ce réflexe tout simple d'octobre garde les châtaignes fraîches pendant plus de 2 mois

Retour de cueillette ou du marché, vos châtaignes fraîches s’abîment avant même le week-end. Quelques gestes précis suffisent pourtant à conserver les châtaignes plusieurs semaines.

Les paniers de châtaignes reviennent à la maison comme des petits trésors d’automne. Pourtant, quelques jours plus tard, beaucoup se sont ratatinées, d’autres se couvrent d’un duvet blanc. Il suffit d’un fruit abîmé pour gâcher toute la récolte et l’envie de châtaignes grillées tourne court.

La châtaigne est pourtant un faux fruit sec : très riche en eau, elle se comporte comme une pomme fragile. Reste à savoir comment conserver les châtaignes plusieurs semaines sans qu’elles sèchent ni ne moisissent, que l’on vive en appartement ou avec une grande cave.

Pourquoi les châtaignes se gâtent si vite

Contrairement aux noix, les châtaignes fraîches contiennent environ la moitié de leur poids en eau. À température ambiante, cette humidité nourrit les champignons ; en quelques jours, des taches et une odeur vinaigrée apparaissent. Au réfrigérateur, sans préparation, elles tiennent rarement plus d’une semaine.

Quand les fruits sont tombés depuis plusieurs jours sur un sol humide, la base commence déjà à pourrir. Autre ennemi discret : la larve de balanin, ce petit ver qui perce un trou rond dans la coque. Un seul fruit infesté suffit souvent à contaminer un panier entier. Et surtout, on ne confond pas châtaigne comestible et marron d’Inde du marronnier, qui lui est toxique.

Le geste clé pour conserver les châtaignes plusieurs semaines

Nous avons tous déjà oublié un filet de châtaignes au fond du frigo et retrouvé une bouillie moisie. Pour l’éviter, commencez par un tri minute : fruits fendillés, mous, très légers ou troués sont écartés. Ensuite, un bain de flottaison de 24 heures élimine ceux qui remontent.

Les fruits restés au fond passent ensuite par un traitement express. Soit un bain d’eau chaude autour de 50 °C pendant trois quarts d’heure, soit un trempage de 7 à 9 jours en eau froide renouvelée. Dans les deux cas, larves et spores sont largement neutralisées.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de conservation 2 à 3 mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le trio tri minutieux + trempage + stockage au froid ventilé coupe les deux risques majeurs : fruits véreux qui contaminent les autres et humidité stagnante qui déclenche les moisissures. 💡 Le petit plus : Étaler toujours les châtaignes en une seule couche ; dès qu’une sent mauvais ou se ramollit, on la retire aussitôt. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ranger des châtaignes encore humides dans un sac plastique fermé, qui condense l’eau et fait pourrir tout le lot.

Frigo, cave ou congélateur : à chaque cuisine sa méthode

Après le trempage, les châtaignes doivent sécher 48 heures en couche fine sur un torchon ou une claie, dans une pièce aérée. Elles rejoignent ensuite le bac à légumes du réfrigérateur, dans un sac en toile ou un sachet percé : ainsi préparées, elles gardent leur moelleux 3 à 4 semaines. Et selon votre espace :

Petite quantité : triée seulement, elle se garde au bac à légumes environ une semaine.

: triée seulement, elle se garde au bac à légumes environ une semaine. Grand panier et cave fraîche : en couches alternées sable sec/châtaignes dans une caisse, elles se conservent jusqu’à quatre mois.

: en couches alternées sable sec/châtaignes dans une caisse, elles se conservent jusqu’à quatre mois. Pas de cave : blanchies, épluchées puis congelées en sachets, elles restent prêtes pour les recettes tout l’hiver.