Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : affûter serpettes et greffoirs avant novembre évite 40 % des maladies

Lame qui force, tiges déchirées : votre couteau de jardin en dit long sur l’état du potager à l’approche de l’hiver. Quels choix et rituels l’aideront à traverser les saisons ?

Au jardin, on le sent tout de suite : quand la lame accroche, qu’il faut forcer pour couper une tige, quelque chose cloche. Un couteau de jardin émoussé ne fatigue pas seulement le poignet ; il maltraite aussi les plantes en déchirant leurs tissus.

À l’approche de l’hiver, c’est le moment idéal pour faire le point sur ses lames : greffoir, serpette, couteau à désherber. Bien choisis et bien entretenus, ces compagnons discrets peuvent durer des années et garder une coupe chirurgicale. Reste à savoir lequel adopter… et comment le chouchouter.

Greffoir, serpette, couteau à désherber : à chaque geste son allié

Le greffoir est le plus précis : lame courte et droite, affûtée sur une seule face, parfois dotée d’une petite spatule pour soulever l’écorce. La serpette, avec sa lame recourbée en croissant, coupe par traction les petites branches, les boutures et les grappes de raisin. Le couteau à désherber, lui, s’attaque aux racines.

Certains modèles, comme le couteau japonais Hori-Hori, cumulent désherbage, plantation et division de touffes grâce à une lame légèrement creusée. Pour tous, mieux vaut une lame en acier inoxydable, moins sensible à la rouille, ou en acier au carbone, plus facile à affûter mais à huiler souvent, et un manche antidérapant qui tient bien en main.

Les bons réflexes au quotidien pour un couteau qui coupe toujours

Nous avons tous déjà oublié un couteau de jardin plein de terre sur la table du patio. Mauvais réflexe : la sève colle, la rouille s’installe. Après chaque séance, un simple chiffon humide, éventuellement une brosse douce, suffit à enlever terre et résidus végétaux, avant un séchage soigneux, y compris près du manche.

En cas de plante malade, un passage à l’alcool à 70° désinfecte la lame et limite la propagation. Le site SoMaison rappelle, en citant la Société Nationale d’Horticulture de France, qu’une coupe franche peut réduire d’environ 40 % le risque de contamination fongique : raison de plus pour garder ses lames propres et nettes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de vie de l’outil 10–20 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Une lame propre, affûtée et légèrement huilée coupe net, aide les plantes à cicatriser vite et résiste bien mieux à la rouille. 💡 Le petit plus : Programmer ce rituel en même temps que le rangement du mobilier de jardin garantit qu’il devienne un automatisme chaque automne. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ranger le couteau sale et humide au fond d’un seau ou d’un étui fermé, où la rouille attaquera la lame tout l’hiver.

Rituel d’automne : affûter et hiverner son couteau de jardin

Quand la lame commence à écraser plutôt qu’à trancher, l’affûtage s’impose. Avec une pierre à aiguiser à grain moyen, utilisée avec eau ou huile, on pose le biseau sur la pierre en gardant l’angle d’origine, puis on glisse du talon vers la pointe, sans appuyer. Le greffoir s’affûte d’un seul côté, avant de retirer le morfil avec une pierre plus fine.

Une fois la lame nette, un voile d’huile de camélia, de paraffine alimentaire ou d’huile de lin forme un film protecteur, surtout sur l’acier carbone. Il ne reste qu’à ranger le couteau de jardin dans un étui, suspendu ou dans un coffre sec, à l’abri du gel et des flaques d’humidité.