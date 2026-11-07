Deux voisins désherbaient leurs dalles chaque printemps : un seul a planté du thym serpolet et n'a plus jamais gratté les joints

Entre les dalles ou dans les murets, les interstices peuvent passer de corvée de désherbage à décor vivant grâce aux plantes couvre-sol pour interstices. Quelles espèces y prospèrent vraiment sans se transformer en casse-tête d’entretien ?

Entre deux dalles de terrasse, dans un escalier en pierre ou au cœur d’un vieux muret, ces fines fentes que l’on croyait ingrates peuvent devenir un véritable bijou végétal. Là où les herbes folles reviennent sans cesse, un ruban de feuillages et de fleurs basses change d’un coup l’ambiance du jardin.

Ces interstices offrent pourtant des conditions rudes : très peu de terre, un sol pauvre et très drainant, parfois brûlant au soleil, parfois étonnamment frais à l’ombre d’un mur nord. Bonne nouvelle, certaines plantes couvre-sol pour interstices adorent ce milieu extrême et y prospèrent toutes seules. L’idée est simple : installer les bonnes espèces, puis laisser la nature continuer le travail.

Comprendre les interstices : un milieu extrême mais plein de potentiel

Entre les dalles, le substrat dépasse rarement quelques centimètres, posé sur du sable qui sèche vite. Les pierres accumulent la chaleur le jour, la restituent la nuit, et l’eau de pluie s’évacue aussitôt. Dans les fissures d’un muret, les racines doivent aussi composer avec la pierre nue. Ce décor a découragé plus d’un jardinier, alors qu’il a justement été conçu sur mesure pour les vivaces de rocaille les plus frugales.

Tout commence par la lecture du lieu. En plein soleil et très sec, on choisit des plantes qui aiment avoir les racines au sec comme le thym serpolet, les orpins (sedum), la joubarbe des toits ou l’alysse des montagnes. Entre soleil et mi-ombre, là où le sol reste un peu frais, les campanules, aubriètes, sagines et cymbalaires se plaisent. Sur un mur exposé au nord, des fougères comme le capillaire des murailles et certaines saxifrages se sont souvent installées spontanément.

Les plantes couvre-sol pour interstices qui colonisent joints et fissures

Nous avons tous déjà passé un long moment à gratter les mauvaises herbes entre les pavés… avant qu’elles ne reviennent. En laissant la place à des vivaces basses qui s’étalent et se ressèment, on occupe le terrain à leur place. Certaines, comme l’Erigeron karvinskianus, la campanule des murs, l’alysse ou la cymbalaire des murs, ont même colonisé d’elles-mêmes d’anciens joints laissés nus.

Plein soleil très sec : thym serpolet rampants, orpins (sedums) et joubarbes créent des coussins ras qui supportent la sécheresse ; le thym tolère un léger piétinement sur une allée.

: thym serpolet rampants, orpins (sedums) et joubarbes créent des coussins ras qui supportent la sécheresse ; le thym tolère un léger piétinement sur une allée. Soleil doux ou mi-ombre : aubriètes, alysses et Erigeron forment des cascades fleuries le long des murets et se ressèment volontiers dans les moindres fentes.

: aubriètes, alysses et Erigeron forment des cascades fleuries le long des murets et se ressèment volontiers dans les moindres fentes. Ombre légère et fraîche : cymbalaire des murs et sagine dessinent des tapis fins dans les interstices abrités ; l’helxine fonctionne aussi, à condition de surveiller son côté envahissant.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Entretien minimal 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les plantes couvre-sol adaptées aux interstices adorent les sols pauvres et très drainants. Une fois installées, elles forment un tapis qui occupe la place, limite les “mauvaises herbes” et se ressème d’elle-même dans les joints disponibles, sans demande d’arrosage régulier. 💡 Le petit plus : dans une fissure trop pauvre, glisser un mélange terre de jardin + un peu de terreau avant de planter accélère la reprise sans rendre le joint trop riche. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser s’installer dans les fissures d’un mur fragilisé des plantes à racines puissantes comme le lierre, le buddleia ou un figuier, qui peuvent écarter les pierres et abîmer la maçonnerie.

À l’ombre des murs : tapis durables et entretien quasi nul

Sur un mur exposé au nord ou un escalier humide, les interstices frais ont accueilli depuis longtemps des fougères fines et des petites vivaces discrètes. Le capillaire des murailles, haute d’une quinzaine de centimètres, déploie de jolies frondes vertes le long de tiges sombres. Certaines saxifrages forment des coussins serrés ponctués de fleurs étoilées blanches ou roses, tandis que la cymbalaire continue sa course entre les pierres ombragées.

Une fois ces plantes bien installées, l’entretien est réduit au strict minimum : un peu d’arrosage la première année en cas de forte chaleur, puis seulement quelques coups de sécateur pour contenir les touffes qui débordent sur les marches. D’ailleurs, vérifier chaque printemps et arracher les jeunes pousses de lierre ou d’arbustes qui se glissent dans les fissures a évité bien des dégâts. Petit bonus : ces micro-jardins dans les joints ont souvent transformé une allée banale en décor vivant, parfumé et presque sans désherbage.