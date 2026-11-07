Les paysagistes n'en peuvent plus de le répéter : une haie de laurier-cerise n'étouffe le bruit qu'avec cette disposition sur 2 rangs

Le vacarme de la route, les scooters, les voisins sur la terrasse… Dans beaucoup de jardins, le bruit gâche le café du matin comme l’apéro du soir. Plutôt que d’ajouter encore une palissade, beaucoup de familles rêvent d’un rempart de verdure pour retrouver le calme.

Une haie anti-bruit ne fera pas taire la ville, mais elle peut transformer un terrain exposé en cocon plus apaisé. Entre choix des espèces, hauteur, épaisseur et façon de planter, quelques règles simples suffisent à créer un écran végétal qui change la vie au jardin.

Haie anti-bruit : ce qu’elle peut vraiment atténuer

Un bruit de rue passante atteint souvent 65 à 75 dB. Une haie végétale dense ne réduit le niveau sonore que d’environ 1,1 à 3,6 dB. En revanche, combinée à un mur ou à une clôture pleine continue, on peut gagner 5 à 10 dB, et, comme le rappelle Le Parisien, « une diminution de 10 dB peut in fine donner la sensation d’un bruit deux fois moins fort ».

Mais l’intérêt d’une haie anti-bruit ne se limite pas aux chiffres. Voir un mur de verdure plutôt qu’une route ou un parking rend aussitôt le bruit moins agressif. Pour que l’effet soit réel, il faut une masse végétale persistante, d’au moins 2 m de haut et environ 1 m d’épaisseur, bien touffue du sol jusqu’en haut.

Les meilleures plantes pour une haie anti-bruit dense

Nous avons tous déjà vu ces haies trouées qui laissent passer le bruit. À l’inverse, le laurier-cerise forme vite un écran grâce à ses grandes feuilles épaisses, à condition de le tailler souvent. Le laurier du Portugal offre une version plus fine et facile à maîtriser. Le troène du Japon, très ramifié, et le chalef de Ebbing, aux feuilles coriaces, donnent aussi des murs végétaux serrés.

Côté conifères, le cyprès de Leyland pousse très vite, près d’1 m par an, et crée un rideau vert s’il est taillé régulièrement. L’if, plus lent, donne une haie compacte et élégante. Dans les petits jardins, les bambous non traçants comme les Fargesia, le thuya, le houx ou la charmille marcescente complètent une haie anti-bruit en épaississant le rideau.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Gain de confort sonore Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La double rangée persistante forme une masse de feuilles qui casse la vue, freine les ondes sonores et renforce l’efficacité d’une clôture pleine. 💡 Le petit plus : Mélanger espèces à grandes feuilles et conifères fins pour combler les trous et épaissir rapidement la haie. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Planter une haie trop fine, faite d’arbustes caducs espacés, sans vérifier les distances légales ni prévoir de taille de formation.

Planter et entretenir sa haie anti-bruit

Avant de planter, on vérifie en mairie règles et distances, puis on installe la haie à l’automne, en double rang serré devant la clôture.

Arrosages réguliers, paillage épais et tailles précoces des jeunes pousses forcent les arbustes à se ramifier dès la base et gardent une haie dense, efficace contre le bruit.