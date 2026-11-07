Endives au jambon : ces 3 gestes de mamie changent tout et évitent à votre gratin l’effet cantine
Marre des endives au jambon qui rappellent la cantine, plein d’eau et amères, que les enfants boudent à table ? Voici comment la recette de mamie les transforme sans effort.
Un gratin d’endives au jambon sans l’effet cantoche : la recette de mamie pour enfin le réussir
Dans le four, le gratin d’endives au jambon embaume la cuisine : odeur de beurre noisette, fromage qui grésille, vapeur douce des endives braisées. Rien à voir avec les assiettes fades et trempées de la cantine.
On veut des endives au jambon sans eau, au fond sec, la béchamel qui nappe et une croûte dorée qui fait croustiller la cuillère. Pourtant, mamie appliquait trois gestes précis… que l’on peut reproduire chez soi.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 8 endives moyennes et 8 tranches de jambon blanc découenné
- ✅ 25 g de beurre, 10 cl d’eau, 1 c. à s. de sucre, 1 c. à s. de jus de citron, sel fin
- ✅ 50 g de beurre, 50 g de farine, 60 cl de lait entier, noix de muscade, sel, poivre
- ✅ 120 g de fromage râpé, 10 g de beurre pour le plat, 1 c. à s. de chapelure
Pourquoi vos endives au jambon rappellent la cantine (et comment mamie faisait autrement)
À la cantine, les endives étaient souvent bouillies, gorgées d’eau, bien amères et à peine égouttées ; la béchamel, trop fluide, se transformait en soupe blanchâtre. Mamie choisissait de petites endives braisées doucement, bien égouttées, et une béchamel épaisse.
La méthode de mamie pour un gratin d’endives au jambon sans eau
Son secret tenait en un double verrou : d’abord une précuisson à l’étouffée dans un peu de beurre, sucre, citron et eau, puis la sauteuse découverte pour faire évaporer et caraméliser légèrement ; ensuite une béchamel épaisse, qui coule en ruban dense, pour un gratin sec au fond et presque sans amertume.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Parer les endives, creuser le pied, puis les ranger serrées dans une sauteuse avec beurre, sucre, citron, un fond d’eau, couvercle posé.
- Technique : Quand elles sont tendres, retirer le couvercle, laisser évaporer jus en les retournant, égoutter sans les écraser.
- Cuisson : Préparer un roux beurre-farine, verser le lait petit à petit en fouettant, assaisonner pour obtenir une béchamel bien épaisse et nappante.
- Finition : Enrouler chaque endive sèche dans le jambon, disposer dans le plat beurré, napper de béchamel, couvrir de fromage et gratiner 20 minutes à 200 °C, puis laisser reposer 5 à 10 minutes.
Variantes, accompagnements et conservation
Jambon fumé ou dinde, comté fruité, salade verte ou purée maison, et un gratin qui supporte très bien d’être monté à l’avance puis réchauffé doucement au four.
En bref
- 🍽️ Recette de grand-mère pour un gratin d’endives au jambon sans eau, loin des souvenirs de cantine trempée et des assiettes boudées par les enfants.
- 👩🍳 Trois gestes clés transforment les endives braisées, la béchamel et la cuisson au four pour obtenir un gratin d’endives au jambon vraiment fondant.
- ✨ Une astuce gourmande, un repos bien pensé et un geste interdit à éviter achevent de signer ces endives au jambon de grand-mère sans amertume.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité