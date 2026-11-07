Endives au jambon : ces 3 gestes de mamie changent tout et évitent à votre gratin l’effet cantine

Marre des endives au jambon qui rappellent la cantine, plein d’eau et amères, que les enfants boudent à table ? Voici comment la recette de mamie les transforme sans effort.

Un gratin d’endives au jambon sans l’effet cantoche : la recette de mamie pour enfin le réussir

Dans le four, le gratin d’endives au jambon embaume la cuisine : odeur de beurre noisette, fromage qui grésille, vapeur douce des endives braisées. Rien à voir avec les assiettes fades et trempées de la cantine.

On veut des endives au jambon sans eau, au fond sec, la béchamel qui nappe et une croûte dorée qui fait croustiller la cuillère. Pourtant, mamie appliquait trois gestes précis… que l’on peut reproduire chez soi.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 endives moyennes et 8 tranches de jambon blanc découenné

✅ 25 g de beurre, 10 cl d’eau, 1 c. à s. de sucre, 1 c. à s. de jus de citron, sel fin

✅ 50 g de beurre, 50 g de farine, 60 cl de lait entier, noix de muscade, sel, poivre

✅ 120 g de fromage râpé, 10 g de beurre pour le plat, 1 c. à s. de chapelure

Pourquoi vos endives au jambon rappellent la cantine (et comment mamie faisait autrement)

À la cantine, les endives étaient souvent bouillies, gorgées d’eau, bien amères et à peine égouttées ; la béchamel, trop fluide, se transformait en soupe blanchâtre. Mamie choisissait de petites endives braisées doucement, bien égouttées, et une béchamel épaisse.

La méthode de mamie pour un gratin d’endives au jambon sans eau

Son secret tenait en un double verrou : d’abord une précuisson à l’étouffée dans un peu de beurre, sucre, citron et eau, puis la sauteuse découverte pour faire évaporer et caraméliser légèrement ; ensuite une béchamel épaisse, qui coule en ruban dense, pour un gratin sec au fond et presque sans amertume.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Parer les endives, creuser le pied, puis les ranger serrées dans une sauteuse avec beurre, sucre, citron, un fond d’eau, couvercle posé. Technique : Quand elles sont tendres, retirer le couvercle, laisser évaporer jus en les retournant, égoutter sans les écraser. Cuisson : Préparer un roux beurre-farine, verser le lait petit à petit en fouettant, assaisonner pour obtenir une béchamel bien épaisse et nappante. Finition : Enrouler chaque endive sèche dans le jambon, disposer dans le plat beurré, napper de béchamel, couvrir de fromage et gratiner 20 minutes à 200 °C, puis laisser reposer 5 à 10 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Braiser les endives, au lieu de les bouillir, les fait rendre leur eau et adoucit l’amertume du cœur. Une béchamel plus farineuse retient ce qui reste d’humidité et ne se sépare plus. ✨ Le twist gourmand : Hors du feu, on ajoute un peu de moutarde à la béchamel et du comté fruité mêlé à de la chapelure. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Plonger les endives dans un grand volume d’eau bouillante avant le gratin les gorge de liquide : même bien pressées, elles relâchent tout ensuite dans la sauce.

Variantes, accompagnements et conservation

Jambon fumé ou dinde, comté fruité, salade verte ou purée maison, et un gratin qui supporte très bien d’être monté à l’avance puis réchauffé doucement au four.