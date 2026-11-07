Vous mettez encore vos épluchures au compost ? Ce sac au congélateur vaut un bouillon maison à 0 € tout l’hiver

À force de jeter vos épluchures, vous gaspillez un bouillon d’épluchures de légumes ultra parfumé et totalement gratuit. Ce simple sac au congélateur change vos habitudes en cuisine et réserve une surprise à chaque casserole.

Dans la vapeur qui s’échappe de la casserole, on reconnaît aussitôt les notes sucrées de carotte, le fond végétal du poireau, une pointe d’oignon. Le genre de bouillon maison qui embaume la cuisine et met tout le monde à table, alors qu’on n’a presque rien dépensé.

Ce parfum commence pourtant par un geste minuscule : au lieu d’envoyer les épluchures de légumes au compost, on les glisse dans un sac au congélateur. Jour après jour, ce sac se remplit discrètement… jusqu’au moment où il se transforme en un bouillon d’épluchures de légumes riche en goût.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400–500 g d’épluchures propres (carotte, poireau, oignon, céleri, champignon…)

✅ 2 L d’eau froide

✅ 2 feuilles de laurier, thym, persil, 6–8 grains de poivre

✅ Sel fin + 1 oignon, 1 gousse d’ail, 1 c. à s. d’huile d’olive (optionnel)

Épluchures de légumes : le réflexe à changer pour un bouillon maison à 0 €

On a pris l’habitude d’envoyer direct les épluchures au compost ou à la poubelle, puis d’acheter des briques de bouillon. En changeant ce seul réflexe, on obtient un bouillon d’épluchures de légumes parfumé, pratique et presque gratuit.

On privilégie carotte, vert de poireau, oignon, céleri, champignon, fanes et herbes fraîches en bon état. On évite légumes abîmés, terreux ou trop amers, pommes de terre vertes ou germées, et on dose avec parcimonie chou, ail, navet.

Pas à pas : transformer le sac d’épluchures en bouillon maison

Quand le sac au congélateur atteint environ 400–500 g d’épluchures, on les verse encore gelées dans une grande casserole. On ajoute 2 L d’eau froide, laurier, thym, persil, grains de poivre, plus éventuellement un oignon et une gousse d’ail entiers.

On porte juste à frémissement et on laisse mijoter 30 à 40 minutes à feu doux. Cette cuisson douce extrait les arômes sans amertume et garde un bouillon maison limpide.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les légumes, récupérer les épluchures propres, les laisser refroidir puis les sécher rapidement. Technique : Remplir peu à peu un sac de congélation bien fermé et le garder toujours au congélateur. Cuisson : Quand le sac est plein, verser 400–500 g d’épluchures gelées dans une grande casserole avec 2 L d’eau et les aromates. Finition : Laisser frémir 30 à 40 minutes, filtrer sans écraser, saler, puis refroidir et conserver le bouillon.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget 0 € 🔍 Le secret de l’expert En partant d’eau froide, les arômes hydrosolubles diffusent progressivement, et la cuisson à frémissement évite l’amertume ; carotte, poireau, oignon forment un socle aromatique équilibré. ✨ Le twist gourmand : Faire dorer rapidement oignon et ail dans un peu d’huile avant l’eau donne un bouillon plus rond. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire bouillir trop fort ou presser les épluchures en filtrant donne un bouillon trouble, amer, au goût de chou.

Conserver et utiliser le bouillon d’épluchures de légumes au quotidien

Le bouillon d’épluchures de légumes se conserve 3 à 4 jours au réfrigérateur, ou jusqu’à 3 mois au congélateur, en petites portions à utiliser pour soupes, risottos, sauces ou céréales.