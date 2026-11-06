Ce détail de cuisson sur mes biscuits citron–pavot a trompé 10 invités : ils les croyaient sortis de la boulangerie
Au dernier goûter, dix invités ont juré que ces biscuits citron–pavot venaient tout droit de la boulangerie du quartier. Entre forme ultra-plate, cuisson ciblée et séchage malin, un détail change tout dans leur croquant.
J’ai servi ces biscuits au citron et aux graines de pavot à dix personnes : personne n’a cru qu’ils sortaient de mon four
À peine sortis du four, ces biscuits citron pavot embaument la cuisine : parfum de zeste frais, miel chaud, flocons d’avoine légèrement toastés. Sous les doigts, la croûte craque, le cœur reste finement sablé, comme ces biscuits aux céréales achetés en boulangerie.
Lors d’un goûter, on en a posé une assiette sur la table ; dix invités ont juré qu’ils venaient de la pâtisserie du coin. Pourtant, ces biscuits au citron et aux graines de pavot se préparent en quelques minutes, sans œufs, avec des ingrédients du placard. Le vrai secret tient dans la texture…
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 50 g de flocons d’avoine
- ✅ 55 g de farine de blé T65
- ✅ 40 g de poudre d’amande
- ✅ 10 g de sucre de coco, cassonade ou sucre complet
- ✅ 3 g de levure chimique
- ✅ 20 g de graines de pavot
- ✅ 45 g d’huile végétale (olive douce, colza ou coco fondue)
- ✅ 20 g de miel liquide
- ✅ 25 g de jus de citron
- ✅ Le zeste fin d’un citron non traité
Le secret des biscuits citron–pavot “comme en boulangerie”
Ces biscuits citron pavot doivent tout à l’équilibre des textures : les flocons d’avoine donnent le côté rustique et croquant, la poudre d’amande arrondit l’acidité du citron, le miel apporte couleur et parfum chaleureux.
Sans œufs, la pâte reste dense et sablée ; c’est l’épaisseur qui fait la différence. D’ailleurs, pour obtenir un vrai croustillant, on mise sur des galettes bien plates, proche des biscuits “céréales” du commerce, plutôt que sur de petits tas épais.
Recette pas à pas : les biscuits citron–pavot qui claquent sous la dent
Pour des biscuits citron pavot croustillants, on respecte trois points clés : mélange sec homogène, disques très fins avant cuisson et séchage maîtrisé dans le four éteint.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Mélanger flocons, farine, poudre d’amande, sucre, levure et pavot, puis ajouter le zeste de citron finement râpé.
- Technique : Verser l’huile, le miel et le jus de citron ; mélanger jusqu’à obtenir une pâte homogène, souple mais qui se tient.
- Cuisson : Diviser en 10 portions, façonner des boules et les aplatir en disques très fins (4 à 5 mm) sur une plaque couverte de papier cuisson.
- Finition : Cuire environ 12 min, bords bien dorés et centre encore souple. Laisser 4 à 5 min dans le four éteint, porte entrouverte, puis refroidir sur grille.
Comment conserver vos biscuits citron–pavot sans qu’ils ramollissent
Une fois totalement froids, glisser les biscuits dans une boîte en fer bien sèche. Ils restent croquants 5 à 7 jours à température ambiante ; si l’air les ramollit, on les passe 3 à 4 min au four doux, puis on les laisse refroidir de nouveau sur grille.
Pour le goûter, on en compte un ou deux par personne : environ 125 kcal chacun pour une fournée de dix, ou 155 kcal si l’on façonne seulement huit biscuits plus gros, à partager avec un thé, un café ou un bol de fromage blanc.
En bref
- 🍋 Lors d’un goûter maison, l’auteure sert à dix invités ses biscuits citron pavot sans œufs, et leurs réactions les comparent à des biscuits de boulangerie.
- 🔥 La recette repose sur une pâte aux flocons d’avoine et poudre d’amande, une épaisseur bien maîtrisée et une cuisson surveillée pour un croquant marqué.
- 🕒 Entre séchage contrôlé, refroidissement sur grille et boîte en fer adaptée, quelques gestes précis transforment ces biscuits citron pavot en faux classiques de pâtisserie.
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