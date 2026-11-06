Lis araignée rouge : ce bulbe à planter en automne fait jaillir d'immenses fleurs d'une terre nue après la moindre pluie de septembre

Après un orage de fin d’été, de grandes fleurs rouges surgissent d’un sol nu : c’est le lis araignée rouge. Comment planter ses bulbes cet automne pour préparer ce spectacle ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Lycoris radiata 🌸 Nom courant lis araignée rouge, amaryllis du Japon 📏 Dimensions 40 à 55 cm de haut x 20 à 30 cm de large ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre lumineuse, idéal sous un arbre caduc ❄️ Rusticité jusqu’à environ -6 °C (à protéger du gel sévère) 🍂 Feuillage Caduc, rubané, vert, présent de l’automne au printemps

Un massif totalement nu, la terre encore sombre après l’orage… et, quelques jours plus tard, de grandes fleurs rouge corail qui jaillissent comme par magie. Beaucoup de jardiniers ont déjà croisé ce spectacle intrigant sans savoir qui se cache derrière ces hampes fines sorties d’un sol apparemment vide.

Bonne nouvelle, ce feu d’artifice de fin d’été se prépare simplement dès l’automne, avec quelques bulbes bien choisis. La star en coulisses s’appelle le lis araignée rouge, une bulbeuse au cycle vraiment décalé, parfaite pour réveiller un coin de jardin oublié. Voici comment l’inviter chez soi dès cette saison.

Le lis araignée rouge, une fleur-surprise au charme graphique

Le lis araignée rouge déploie en quelques jours une tige nue de 30 à 60 cm, sans aucune feuille, terminée par une ombelle de fleurs rouge vif de 7 à 8 cm. Les pétales se recourbent vers l’arrière, les longues étamines dessinent comme une toile d’araignée délicate : d’où son nom. Originaire d’Asie de l’Est, ce membre des Amaryllidacées a longtemps été cultivé au Japon avant d’arriver dans nos jardins.

Son originalité vient de son calendrier. La floraison éclate à la fin de l’été, souvent après de bonnes pluies. Ensuite seulement apparaît un feuillage fin, en « gazon », qui reste tout l’hiver, puis jaunit au printemps et disparaît. Tout l’été, le bulbe de Lycoris radiata dort sous un sol nu ; de quoi surprendre quand les fleurs resurgissent l’année suivante.

Planter les bulbes à l’automne pour le spectacle de l’an prochain

Nous avons tous déjà remis une plantation au printemps… mauvaise idée avec cette bulbeuse. Le lis araignée rouge se plante de la fin d’été à l’automne, tant que le sol ne gèle pas. La terre encore tiède aide les bulbes à s’enraciner avant l’hiver. En pleine terre, il réussit surtout dans les régions à hiver doux (zones de rusticité 7 à 10, façades atlantique et méditerranéenne).

Choisissez un sol bien drainé, enrichi de compost mûr, au soleil ou en mi-ombre claire, par exemple sous un arbre caduc. Posez chaque bulbe pointe vers le haut, avec seulement 2 à 3 cm de terre au-dessus, espacés de 15 à 30 cm. Un arrosage à la plantation suffit souvent. Important : port de gants, car bulbes et racines sont toxiques, et on évite de les laisser à portée des enfants ou des animaux. En climat froid, on a préféré une grosse potée drainante, rentrée hors gel l’hiver.

Entretenir le lis araignée rouge et profiter longtemps de ses fleurs

Une fois installé, ce bulbe demande peu de soins, mais respecte volontiers son rythme. Après la floraison, le feuillage hivernal recharge le bulbe : ne le coupez pas trop tôt. Nous avons tous déjà « nettoyé » un massif un peu vite ; ici, cela peut suffire à priver la plante de floraison l’année suivante.

laisser le sol plutôt frais en automne-hiver, plus sec en été ;

marquer l’emplacement pour éviter les coups de bêche ou la tonte ;

pailler légèrement en région limite pour amortir le froid ;

diviser les touffes seulement quand elles sont bien denses, en fin d’été, en acceptant qu’un bulbe déplacé refleurisse parfois après un an de pause.

D’ailleurs, un bon arrosage en fin d’été, sur des bulbes bien installés, peut parfois jouer le déclencheur, comme une petite averse artificielle. De quoi transformer chaque pluie de septembre en promesse de bouquets rouges surgis de nulle part.