Les réparateurs n'en peuvent plus de le répéter : rentrer son nettoyeur haute pression au garage sans cette purge de 2 minutes le condamne

Chaque hiver, des flexibles de nettoyeur haute pression lâchent sans prévenir, malgré une machine bien au chaud au garage. Avant les premières gelées, un geste oublié permet pourtant de vraiment protéger son nettoyeur haute pression du gel.

La scène est connue : au printemps, on ressort le nettoyeur haute pression, la machine démarre… et un geyser s’ouvre en plein milieu du tuyau. Pourtant, l’appareil a passé tout l’hiver bien rangé au garage. Ce n’est pas la pompe qui a lâché, mais ce flexible resté dehors, rempli de quelques gouttes gelées.

À l’automne, nous avons tous déjà coupé l’eau, poussé le nettoyeur contre un mur du garage et refermé la porte en se disant que tout était protégé. Sauf que le froid ne s’arrête pas à la poignée, et que le flexible dehors reste le maillon faible. La bonne nouvelle, c’est qu’une seule étape, rapide, permet d’éviter cette casse silencieuse.

Pourquoi le garage ne suffit pas à protéger votre nettoyeur haute pression

Dans un flexible haute pression, il reste toujours un peu d’eau coincée dans les coudes, tout comme dans la pompe et le pistolet. Dès que la température descend à 0 °C ou en dessous, cette eau gèle, se dilate et pousse de l’intérieur sur les parois. Résultat possible selon l’ADEME et les fabricants comme Kärcher ou Nilfisk : fissures internes, perte de pression, voire flexible qui éclate au redémarrage.

Le scénario typique est trompeur : l’appareil a été rentré au garage, mais le tuyau est resté enroulé sur son support extérieur. Tout l’hiver, le gel a fragilisé la gaine de l’intérieur, sans signe visible. On ne découvre les dégâts qu’au moment de nettoyer la terrasse, quand une déchirure ou une boursouflure laisse l’eau s’échapper.

L’étape à ne jamais zapper : purger le flexible et les accessoires

Nous avons tous déjà rangé en vitesse avant la nuit qui tombe. Pourtant, pour vraiment protéger son nettoyeur haute pression du gel, la première chose à faire est de couper l’arrivée d’eau, puis d’actionner la gâchette du pistolet jusqu’à ce qu’aucune goutte ne sorte. Cette simple manœuvre purge le flexible, la lance, les buses et limite l’eau prisonnière dans le circuit.

Deuxième geste recommandé par les notices et rappelé par des marques comme Stihl : faire tourner la pompe haute pression à vide quelques dizaines de secondes, appareil débranché de l’eau, sans dépasser environ une minute pour ne pas l’abîmer. On démonte ensuite le flexible, le pistolet, la lance, on les laisse s’égoutter, puis on les range dans un local hors gel, sec, où la température reste globalement au-dessus de 5 °C, comme une buanderie ou un garage isolé. Si l’on ne dispose que d’un abri froid, un produit antigel spécifique pour nettoyeur haute pression peut compléter cette protection de la pompe.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps nécessaire 5 minutes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En vidant complètement l’eau du flexible, du pistolet, de la lance, des buses et de la pompe, puis en les stockant dans un local sec et hors gel, on supprime l’expansion de la glace à l’intérieur du caoutchouc renforcé et des pièces sensibles. 💡 Le petit plus : profiter du dernier grand nettoyage d’automne pour faire la purge tout de suite, puis accrocher le flexible en larges boucles sur un crochet, à l’intérieur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser le flexible enroulé dehors, encore plein de quelques centilitres d’eau, pendant que seule la machine passe l’hiver au garage.

Au printemps : les bons réflexes avant de remettre en pression

Avant la première terrasse de la saison, un rapide contrôle évite les mauvaises surprises. On passe le flexible section par section, en particulier au niveau des coudes : aucune boursouflure, pas de zone molle ni de décoloration locale. Les raccords métalliques, là où la gaine rejoint les embouts, méritent aussi un coup d’œil attentif.

Vient ensuite le test à faible pression, en surveillant le tuyau pendant quelques secondes. À la moindre fuite ou à un gonflement anormal, on remplace le flexible sans insister, pour ne pas endommager la pompe ou le pistolet. Avec ce duo hivernage + vérification inspiré des conseils de l’ADEME et des fabricants comme Kärcher, Nilfisk ou Stihl, le nettoyeur haute pression traverse les hivers beaucoup plus sereinement.