Mon voisin pose une demi-balle de tennis sous sa haie en novembre, et ce n'est pas par hasard : le hérisson du jardin y passe l'hiver

En France, le hérisson d’Europe peine à trouver un abri hérisson hiver dans des jardins trop bien rangés. Et si une simple balle de tennis coupée en deux changeait tout pour lui ?

Les premières gelées ont durci la terre, les massifs se sont vidés et le jardin s’est calmé. Sous une haie, un hérisson cherche un coin sûr pour dormir tout l’hiver. Dans un sac de sport, une vieille balle de tennis attend pourtant d’être jetée.

Ce petit mammifère, allié contre limaces et insectes, a besoin d’un nid sec et discret pour affronter l’hiver. Quand les jardins sont trop bien rangés, ces cachettes disparaissent. Et si cette balle éraflée devenait, en cinq minutes, un abri d’urgence pour le hérisson du quartier ?

Pourquoi le hérisson a tant besoin d’un abri pour l’hiver

Le hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) hiberne en France pendant plusieurs mois. Son corps a ralenti, il peut perdre jusqu’à 40 % de son poids, et il dépend du gîte qu’il s’est choisi. Sans abri hérisson hiver bien isolé, le gel ou un prédateur peuvent l’achever.

Nos jardins modernes ont effacé beaucoup de refuges naturels. On a ramassé les tas de feuilles, rasé les pelouses, remplacé les haies par des clôtures. Résultat, ce voisin discret erre plus longtemps à découvert, alors qu’il aurait déjà dû se blottir dans un coin sombre et au sec.

Une balle de tennis coupée en deux comme mini-refuge

Nous avons tous déjà jeté des balles de tennis râpées après quelques matchs. Leur coque en caoutchouc et feutre forme pourtant une petite carapace isolante. En la coupant en deux avec un cutter, sur un support stable et avec des gants, chaque moitié devient une mini-coque protectrice.

Retournez ensuite la demi-balle sur le sol, ouverture vers le bas, sous une haie ou contre un tas de bois. Calée avec quelques pierres et recouverte d’un manteau de feuilles mortes, elle crée une petite grotte sèche, idéale comme abri hérisson hiver d’appoint dans un jardin très « propre ».

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Budget 0 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Protège du vent, de la pluie et garde le nid de feuilles bien sec. 💡 Le petit plus : Mettez beaucoup de feuilles mortes autour, cela isole et camoufle l’abri. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ne placez jamais de produits anti-limaces ou pesticides près de l’abri.

Compléter l’abri : quelques gestes qui changent tout

Pour que ce micro-refuge soit utile, placez-le dans un coin calme, à l’abri du vent et des flaques, avant les premières grosses gelées. Autour, laissez un tapis de feuilles mortes, une herbe un peu haute, et posez à proximité une coupelle d’eau et quelques croquettes pour chat sans céréales.

Ne pas soulever l’abri ni le tas de feuilles en hiver.

Éviter pesticides et granulés anti-limaces autour ; ils empoisonnent le hérisson.

Appeler un centre de soins si un hérisson, espèce protégée, sort en plein jour ou paraît très maigre (moins de 450 g environ).