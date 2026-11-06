Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : le coing cueilli en octobre ne se mange jamais cru pour une raison bien précise

À l’automne, le coing du cognassier refait surface dans les jardins français, malgré sa chair rebelle qui se mange rarement crue. Entre vertus du coing, recettes généreuses et intérêt au verger, ce fruit cache bien plus qu’un simple parfum d’antan.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Cydonia oblonga 🌸 Nom courant Cognassier 📏 Dimensions 4 à 6 m de haut x 3 à 4 m de large ☀️ Exposition Plein soleil (tolère la mi-ombre) ❄️ Rusticité -25 °C environ 🍂 Feuillage Caduc

Sur les étals d’automne, il attire le regard avec sa peau jaune bosselée et son parfum envoûtant, puis on l’abandonne souvent, faute de savoir quoi en faire. Le coing ne se croque pas comme une pomme et laisse en bouche une sensation râpeuse qui a déjà surpris plus d’un gourmand.

Longtemps chouchou des vergers de campagne, il a été peu à peu remplacé par des fruits jugés plus pratiques, avant de revenir doucement dans nos cuisines, porté par l’engouement pour les recettes d’antan. Et si, cet automne, ce drôle de fruit qu’on ne mange guère cru devenait votre meilleur allié, de la santé au jardin en passant par la table familiale ?

Le coing, fruit d’automne à la chair rebelle

Le coing est le fruit du cognassier, Cydonia oblonga, un petit arbre de 4 à 6 m qui fleurit au printemps, couvert de grandes fleurs blanches rosées. Toute la belle saison, les fruits se sont formés et ont lentement grossi jusqu’à l’automne, où ils prennent cette teinte or si lumineuse. Mais sous cette peau veloutée, la chair reste ferme, très acide et surtout astringente : en bouche, elle râpe, elle assèche, sans être pour autant toxique.

Cette rugosité vient des tanins, des composés végétaux aussi puissants en bouche que précieux pour la digestion. Une fois cuits longuement, les coings ont perdu leur côté râpeux, leur chair s’est attendrie, a pris une jolie couleur rose presque ambrée et libère un parfum étonnant de miel, de fleur et de fruits mûrs.

Vertus du coing : dans l’assiette et pour la santé

Nous avons tous déjà hésité devant un cageot de coings en pensant aux souvenirs de gelée que préparait une grand-mère. Ce n’était pas un hasard : le coing est l’un des fruits les plus riches en pectine, cette fibre qui fait « prendre » naturellement confitures et pâtes de fruits. Gelée ambrée sur les tartines, pâte de coing servie avec un café, coings rôtis au four avec du miel, mais aussi tajines d’agneau ou plats mijotés… ce fruit supporte aussi bien le sucré que le salé.

Sur le plan nutritionnel, le coing cru apporte autour de 44 à 58 kcal pour 100 g, environ 1,9 g de fibres et une belle dose de vitamine C, avec en prime des polyphénols antioxydants. Les fibres solubles et les tanins ont un effet légèrement « tapissant » sur l’intestin ; ce fruit cuit peut aider en cas de diarrhée, mais il vaut mieux l’éviter si l’on est déjà constipé. Certaines études suggèrent aussi un rôle sur la glycémie et le cholestérol, à replacer dans une alimentation globale équilibrée.

Planter un cognassier : un allié facile au jardin

Pour profiter vraiment des vertus du coing, rien ne vaut un arbre au jardin. Le cognassier a été longtemps planté en bord de potager ; très rustique, il supporte des gels proches de -25 °C et se contente d’un sol profond au soleil. Autofertile, il commence à produire après quelques années seulement et peut vite se couvrir de fruits, de quoi remplir les bocaux et parfumer la maison tout l’automne.