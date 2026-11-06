Les jardiniers se l'arrachent en pépinière : le néflier du Japon résiste à -10 °C et offre des fruits dorés dès le mois de mai

Originaire de Chine mais star des pépinières françaises, le néflier du Japon intrigue par son allure exotique et ses fruits de printemps. Votre jardin peut-il vraiment l’accueillir sans risque ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Eriobotrya japonica 🌸 Nom courant Néflier du Japon, bibacier 📏 Dimensions 4 à 6 m de haut x 3 à 5 m de large (jusqu’à 8 m en climat doux) ☀️ Exposition Plein soleil, à l’abri des vents froids ❄️ Rusticité Jusqu’à env. -10 à -12 °C (jusqu’à -15 °C pour vieux sujets abrités) 🍂 Feuillage Persistant

Quand le jardin est nu en hiver, certains arbres continuent de jouer les vedettes. Depuis quelques années, un petit fruitier exotique venu d’Asie fait parler de lui : le néflier du Japon. Feuillage luxuriant, floraison parfumée hors saison, allure de carte postale… il coche toutes les cases du jardin tendance.

Derrière son nom trompeur, cet arbre ne vient pas du Japon mais de Chine, où il pousse depuis des siècles avant d’avoir été adopté par les Japonais puis par le bassin méditerranéen. Avec des hivers français plus doux, il a commencé à remonter vers le nord et les jardiniers se le disputent en pépinière. Reste à savoir si votre jardin peut, lui aussi, l’accueillir.

Un arbre chinois au look tropical très chic

Botaniquement, Eriobotrya japonica appartient à la grande famille des Rosacées, comme les pommiers et poiriers. Originaire des régions douces de Chine, il a été acclimaté au Japon puis introduit dans les jardins méditerranéens. En France, il atteint souvent 4 à 6 m de haut, avec une large couronne arrondie qui structure immédiatement un petit jardin.

Son vrai atout décoratif, ce sont ses immenses feuilles gaufrées, vert foncé et brillantes, au revers duveteux. Persistantes, elles restent en place tout l’hiver et créent un effet presque tropical au pied d’une terrasse ou en fond de massif. On le plante volontiers isolé, comme un petit arbre-sculpture qui habille le paysage toute l’année.

Floraison d’hiver, fruits de printemps : la combinaison gagnante

Alors que les autres fruitiers dormaient encore, le bibacier a déjà fleuri. Ses grappes de petites fleurs blanches ou crème apparaissent en fin d’automne ou en plein hiver et diffusent un parfum délicat rappelant l’amande. Dans les régions douces, cette floraison tardive a nourri les derniers insectes pollinisateurs et a donné au jardin une atmosphère presque enchantée.

Au printemps, place aux nèfles du Japon, ou bibaces : de petits fruits jaune orangé, juteux, à la saveur entre abricot, pêche et agrume. Ils se dégustent frais, en salade de fruits, en confiture ou en compote. Il suffit de retirer les grosses graines brunes, potentiellement toxiques, et de rester prudent avec les préparations maison à base de feuilles, même si au Japon une tisane appelée biwa cha est traditionnellement consommée.

Dans quel jardin installer le néflier du Japon ?

Les botanistes de la Société Nationale d’Horticulture de France indiquent que l’arbre adulte a supporté autour de -10 °C, parfois un peu moins, mais que ses fleurs gèlent dès de faibles températures négatives. En clair, la récolte sera fiable sur le pourtour méditerranéen et les façades océaniques douces ; plus aléatoire en région parisienne ou en vallée de la Loire, où l’on le plante surtout pour son feuillage.

Pour mettre toutes les chances de son côté, on choisit un sujet greffé, qui a fructifié en 2 à 5 ans, et on lui offre un microclimat chouchouté :

pied de mur plein sud, bien drainé ;

jeunes sujets protégés au voile d’hivernage en cas de gel annoncé ;

culture en grand pot à hiverner hors gel dans les régions vraiment froides.

Arrosé régulièrement les deux premières années puis seulement en cas de sécheresse, presque jamais malade, le néflier du Japon s’est imposé comme l’arbre venu de Chine qui apporte, à lui seul, structure, exotisme et gourmandise au jardin.