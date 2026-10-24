« J’ai mis mon citronnier plein sud tout l’été » : en octobre, le pépiniériste n’a même pas regardé le ciel pour expliquer les citrons verts
En France, de nombreux jardiniers voient leurs citrons rester verts en octobre malgré un citronnier plein sud. Quand le pépiniériste arrive, il scrute le sol plutôt que le ciel.
Le scénario est familier : un beau citronnier plein sud, un feuillage brillant, des branches couvertes de fruits… mais en octobre, ils sont toujours verts. Devant ce tableau, beaucoup lèvent les yeux vers le ciel en accusant le soleil, persuadés qu’il n’a pas assez frappé.
En pépinière, le regard ne va pourtant pas vers le ciel, mais vers le pot, le sol et l’arrosage. Les professionnels ont observé que des citrons encore verts en octobre trahissent plus souvent un déséquilibre d’eau ou d’engrais qu’un problème d’exposition. Et si la bonne question n’était plus “où le mettre”, mais “comment le nourrir et l’arroser” ?
Quand les citrons restent verts malgré le plein sud
Un citron qui jaunit a d’abord été vert : sa peau est chargée de chlorophylle, comme une feuille. Avec le temps et des nuits plus fraîches, cette chlorophylle s’est dégradée, laissant apparaître les pigments jaunes déjà présents. Sans ce déclic thermique, la coloration a simplement pris du retard.
Les pépiniéristes l’ont constaté des dizaines de fois : un arbre parfaitement ensoleillé mais mal nourri ou mal hydraté garde ses fruits verts très longtemps. L’ensoleillement aide, mais le vrai déclencheur reste le duo températures nocturnes équilibrées et nutrition adaptée.
Engrais et arrosage : les deux erreurs qui gardent vos citrons au vert
Nous avons tous déjà forcé un peu sur l’engrais “coup de fouet”. Or un excès d’azote a fait pousser un feuillage superbe, au détriment de la maturation. Les professionnels ont réduit ces apports dès la fin de l’été et ont privilégié des engrais pour agrumes plus riches en potassium et phosphore, en évitant les formules à libération rapide à l’automne.
Côté eau, le piège a été double. En été, des à-coups sec/puis arrosage massif ont créé un stress hydrique qui a perturbé la coloration. En octobre, alors que le citronnier est entré en repos végétatif et que ses besoins en eau ont chuté parfois de moitié, beaucoup ont continué à arroser comme en juillet. Le terreau est resté détrempé, les racines ont manqué d’air et l’arbre a parfois sacrifié des fruits encore verts.
Les gestes de pépiniériste à adopter dès maintenant
Pour accompagner le jaunissement, les pros ont misé sur quelques gestes simples. L’arrosage a été limité à une fois par semaine maximum, uniquement si la surface du substrat a séché. En pot, ils ont vérifié le drainage et vidé les soucoupes ; en pleine terre, un paillage a maintenu une humidité régulière.
Une petite check-list aide à y voir clair :
- Réduire l’azote dès la fin de l’été.
- Choisir un engrais agrumes riche en potassium.
- Espacer nettement les arrosages d’octobre.
- Pailler le pied pour lisser l’humidité.
- Éviter les tailles tardives qui relancent le feuillage.
Sources
En bref
- 🍋 En octobre en France, des jardiniers voient leurs citrons encore verts en octobre sur un citronnier plein sud pourtant couvert de fruits.
- 🌱 Le pépiniériste soupçonne d’abord le sol, l’engrais et l’arrosage irrégulier, bien plus que le manque de soleil pour expliquer ces fruits qui tardent.
- 🔎 Températures nocturnes, excès d’azote et eau stagnante composent un trio discret qui pourrait bien garder longtemps vos citrons à ce stade.
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