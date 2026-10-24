On s'obstine tous à ratisser les feuilles mortes au pied de la haie en octobre : ce réflexe impeccable prive les arbustes de leur bouclier

En octobre, râteau en main, on enlève les feuilles mortes au pied de la haie pour garder un jardin net. Ce geste rassurant affaiblit pourtant le sol, la haie et toute la petite vie qui s’y abrite.

Octobre, la lumière baisse, et partout le même ballet avec un râteau : au pied de la haie, on ramasse chaque feuille morte comme si le moindre brun de feuille annonçait l’abandon. Sacs remplis, sol nu, la haie paraît nette… mais elle vient de perdre son meilleur allié.

Pendant des années, ce réflexe de jardin « impeccable » a rassuré, comme si tout ranger avant la Toussaint protégeait mieux le jardin. L’ADEME et l’Office français de la biodiversité rappellent pourtant qu’une partie des feuilles mortes devrait rester en place. Au pied des haies, ce détail change tout.

Quand le jardin trop propre affaiblit la haie

Chaque automne, les râteaux ont gratté jusqu’au moindre pétiole, les sacs ont filé à la déchetterie, la base des haies est restée nue. Comme le rappelle Pause Maison, « Sans ce coussin végétal, le sol s’appauvrit, le gazon s’épuise, les racines souffrent lors des grandes gelées – et la biodiversité bat en retraite ».

Au pied des haies, ce grand ménage a été encore plus dur qu’ailleurs : les racines fines se sont retrouvées exposées au froid, au vent et aux pluies battantes. Sans litière de feuilles, le sol s’est tassé, a séché plus vite, laissant place aux mauvaises herbes et à des haies plus clairsemées.

Feuilles mortes au pied de la haie : manteau d’hiver et garde-manger

Là où l’on voit souvent du désordre, la haie voit un manteau protecteur. Une couche de 5 à 10 cm de feuilles mortes forme une véritable litière qui amortit le gel, protège le sol de la battance de la pluie, garde l’humidité et évite que la terre ne se compacte.

Dans cette litière, vers de terre, bactéries et champignons transforment les feuilles en nutriments tout l’hiver. Ce sol vivant draine mieux l’eau, stocke plus d’humidité et reste souple sous le pied. La haie a alors moins besoin d’arrosage, résiste mieux aux gels, et abrite hérissons comme insectes auxiliaires entre les feuilles.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Biodiversité Au maximum 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ce paillage de feuilles isole le sol du froid, garde l’humidité, nourrit les organismes du sol et freine les mauvaises herbes autour des racines de la haie. 💡 Le petit plus : Broyer légèrement les feuilles à la tondeuse accélère leur décomposition et les rend plus stables. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ratisser complètement le pied de la haie ou laisser un gros tas compact collé aux troncs détériore les racines.

Que faire concrètement de toutes ces feuilles autour de la haie ?

Nous avons tous déjà tout ratissé « au propre », pelouse comprise. Sur le gazon, on enlève seulement les couches continues de plus de 2 cm, qui font jaunir l’herbe en 10 à 15 jours, puis on étale ces feuilles sous les haies. Surtout, on ne les brûle pas : le brûlage des déchets verts est interdit toute l’année et peut coûter jusqu’à 750 euros d’amende.

Pour garder un aspect soigné sans priver la haie de ses feuilles, quelques gestes simples suffisent :

Tracer une bordure nette pour contenir le tapis.

Écarter le collet des arbustes les plus sensibles.

Dégager allées et marches, où les feuilles glissent.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Faut-il laisser les feuilles mortes au jardin ? Voici pourquoi ce geste est si utile en automne»