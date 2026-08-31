Fin août, ce « petit feu de déchets verts » au fond du jardin peut vous coûter bien plus qu’une amende

Alors que l’été 2026 est marqué par des mégafeux, les pompiers alertent sur un geste encore banal : brûler des déchets verts dans son jardin. Que risque vraiment ce petit tas de branches allumé au fond du terrain, un soir de fin août ?

Une fin d’après-midi d’août, le soleil tape encore, le jardin sent la résine chaude. Au fond du terrain, un tas de branches bien sec, une allumette, un léger vent… et, quelques minutes plus tard, une fumée épaisse que les voisins repèrent avant vous. Les centres de secours connaissent cette scène par cœur : les pompiers n’en peuvent plus de la répéter.

Car ce « petit feu pour faire propre » arrive au pire moment de l’année. L’été 2026 a déjà vu plus de 90 000 hectares partir en fumée en France, dont des dizaines de milliers dans les Landes de Gascogne, avec 88 sapeurs-pompiers blessés et plus de 240 bâtiments détruits. Dans ce contexte, ce geste banal ne se solde pas seulement par une amende, mais peut peser lourd sur la sécurité, la santé et même votre responsabilité.

Brûler ses déchets verts : un réflexe encore courant, mais illégal

Tailles de haies, tontes, feuilles mortes… Tous ces déchets verts sont considérés comme des biodéchets. Depuis la loi du 10 février 2020 et l’article R.541-78 du Code de l’environnement, les brûler à l’air libre ou dans un incinérateur de jardin est interdit partout, toute l’année, ville comme campagne. L’amende peut atteindre 750 € pour une contravention de 4e classe, et la note grimpe encore si le feu provoque des dégâts.

Malgré cela, une étude de l’Ademe citée par Pause Maison rappelle que 15 % des personnes interrogées déclarent encore brûler au moins un type de déchets verts, et qu’un quart de ces jardiniers dit ignorer l’interdiction. Nous avons tous déjà entendu « chez nous, à la campagne, on a toujours fait comme ça ». Sauf qu’en cas de départ de feu, le propriétaire du terrain peut aussi être poursuivi pour incendie involontaire.

Fin août, le pire moment pour craquer une allumette au fond du jardin

Fin d’été, la végétation est desséchée, les haies font figure de mèches, le moindre souffle de vent pousse les flammes. Les services de l’État rappellent que 9 feux sur 10 sont d’origine humaine et qu’une grande partie est liée à des imprudences, comme le fait de brûler des déchets verts dans son jardin. Un tas de branches, une haie, un cabanon, puis le champ voisin : le scénario du sinistre se déroule en quelques dizaines de minutes.

Pendant que les mégafeux de Gironde mobilisaient jusqu’à 2 500 pompiers et obligeaient l’Agence régionale de santé à distribuer un million de masques FFP2 à cause des fumées, une vingtaine de pompiers de l’Hérault étaient retenus sur un feu de grange à Fabrègues, 50 m² de foin partis en fumée. Chaque départ évitable détourne des moyens déjà fragiles, pour un geste qui aurait pu être remplacé par trois solutions simples.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Amende évitée Jusqu’à 750 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En remplaçant le feu de branches par le broyage puis le paillage ou le compostage, le volume de déchets est fortement réduit, il n’y a plus de flamme possible et la matière retourne au sol pour le protéger de la sécheresse et le nourrir gratuitement. 💡 Le petit plus : se renseigner en mairie sur les prêts ou locations de broyeurs partagés, souvent proposés à tarif réduit, et garder le broyat pour pailler tout le potager. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : allumer « juste un petit feu » de déchets verts en fin d’été en pensant le surveiller, alors que le brûlage est interdit et que la végétation est explosive.

Que faire de ce tas de branches sans déranger les pompiers ?

Depuis le 1er janvier 2024, le tri à la source des biodéchets est généralisé : ce qui sort du jardin doit être composté, valorisé ou apporté en déchetterie, pas brûlé. Bonne nouvelle, ces solutions sont souvent gratuites et rendent le jardin plus beau. Beaucoup de communes organisent des collectes de déchets verts ou ouvrent largement leurs plateformes de dépôt.

Pour transformer la corvée en atout, quelques réflexes suffisent :

faire broyer les branches (par vous, un voisin ou la mairie) et utiliser le broyat en paillage au pied des haies ;

composter feuilles et tontes, en mélangeant avec des matières plus sèches ;

réduire les tailles drastiques pour produire moins de déchets et garder des haies plus naturelles.