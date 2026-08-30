Potager fin août : si vous laissez la terre nue, vous perdez 6 mois de récoltes, ces plantations changent tout
Entre canicule et premiers matins frais, la fin août décide du visage de votre potager en France. Semis, plantations et engrais verts y dessinent déjà les récoltes d'automne et d'hiver.
Au potager, beaucoup pensent que tout s’arrête en août, une fois les tomates bien rouges et les courgettes à profusion. Pourtant, la terre encore tiède et les soirées qui rafraîchissent offrent une chance discrète de lancer… les récoltes de l’automne et de l’hiver.
Fin août, des planches se vident, d’autres peinent après la chaleur, mais rien n’oblige à les laisser nues. En choisissant bien que planter au potager fin août, quelques mètres carrés suffisent à remplir les paniers jusqu’au printemps prochain.
Fin août, une période charnière pour le potager
À cette période, le sol reste chaud alors que l’air se rafraîchit. Les graines germent vite, les jeunes plants ne grillent plus et la place libérée par les légumes d’été se prête à une nouvelle vague de cultures.
Sur un petit carré de jardin, on peut combiner plusieurs familles très complémentaires :
- Salades d’automne-hiver : mâche, épinards, laitues d’hiver.
- Feuilles rapides : roquette, mesclun, chicorées.
- Racines : radis d’hiver, navets, carottes courtes.
- Plants : choux, poireaux d’hiver, fraisiers.
- Parcelles libres : engrais verts (moutarde, phacélie, vesce, seigle).
Semer feuilles et racines pour des récoltes jusqu’au printemps
Les salades profitent de ce retour au frais. La mâche se sème serrée sur sol griffé, les épinards et laitues d’hiver en lignes. On garde le sol humide par des arrosages réguliers et un paillage fin pour limiter l’évaporation.
Nous avons tous déjà vu un potager se vider trop tôt ; pour prolonger les récoltes, on sème radis d’hiver, navets d’automne et carottes courtes dans les espaces libérés. Ces racines grossiront quand courgettes et haricots auront disparu. Au nord, chaque semaine compte ; au sud, on recherche plutôt une zone légèrement ombragée encore quelques jours.
Planter, bouturer, couvrir : préparer l’automne et l’année suivante
Fin août, on gagne du temps avec les plants formés. Choux, brocolis, poireaux d’hiver et fraisiers s’enracinent vite dans une terre chaude. On retire les restes de culture, on ameublit sans bêcher profond, on ajoute du compost puis on arrose abondamment à la plantation.
Si la canicule a laissé des tiges brûlées, on coupe les parties noircies, on renforce un peu l’arrosage et un engrais organique peut aider. Le bouturage sert de filet : « Entre la mi-août et la mi-septembre, on va pouvoir multiplier la quasi-totalité des plantes dans le jardin », a expliqué Pierre, cultivateur cité par Femme Actuelle, de quoi sauver tomates, aromatiques et petits fruits. Sur les parcelles vraiment libres, un simple engrais vert protège la terre et nourrit déjà les futures récoltes.
En bref
- 🌱 Fin août 2026, des jardiniers français relancent un potager fatigué par la chaleur avec semis, plantations ciblées et les conseils de Pierre, cultivateur.
- 🥕 Salades, racines, choux, poireaux, fraisiers et engrais verts s'enchaînent sur quelques planches pour assurer des récoltes étalées de l'automne au printemps.
- 🌾 Entre bouturage de secours, arrosages ajustés et sols toujours couverts, ce programme de fin d'été transforme un potager « raté » en saison prometteuse.
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