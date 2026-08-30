Bois de chauffage : cette erreur courante abîme votre façade et votre assurance ne paiera rien

Pendant trois hivers, un tas de bois serré contre le mur nord lui a semblé la solution idéale. Quand les cloques, l’odeur de moisi et les capricornes sont arrivés, il a compris le vrai prix de ce réflexe pratique.

Tout l’hiver, il se félicitait d’avoir empilé son stère de bois le long du mur nord, sous la fenêtre de la cuisine. À deux pas de la porte, pratique par grand froid. Trois saisons plus tard, les premières cloques sont apparues sur l’enduit.

Cette scène, beaucoup de propriétaires la connaissent : le tas de bûches serré contre la façade pour garder le bois de chauffage au sec et sous la main. Jusqu’au jour où l’on découvre que ce n’est pas le bois qui est mouillé, mais le mur.

Le geste pratique qui a piégé la façade

Un tas de bois contre le mur de la maison agit comme un couvercle. Fraîchement livrées, les bûches contiennent encore 40 à 50 % d’eau qui s’évapore pendant des mois. Collée à la façade, cette vapeur ne circule plus, imbibe l’enduit, provoque cloques, salpêtre et odeur de moisi.

Pire, ces dégradations sont vues comme un défaut d’entretien par l’assurance habitation : les dégâts de façade ne sont pas couverts par la garantie classique dégâts des eaux. Résultat, le mur à refaire et les traitements restent entièrement à la charge du propriétaire.

Capricornes et erreurs de stockage que nous faisons tous

L’humidité permanente au pied du mur attire aussi un ennemi discret : le capricorne des maisons. Ses larves, de gros vers blancs pouvant vivre 3 à 10 ans dans le bois, se cachent parfois dans les bûches, puis les adultes s’envolent l’été vers la charpente en pin, sapin ou épicéa.

Nous avons tous déjà entassé du bois de chauffage là où il restait un coin libre : contre le mur nord, à même le sol, bâché jusqu’au sol, parfois même dans un garage peu ventilé. Ces habitudes recréent une zone humide idéale pour les larves et coupent la respiration naturelle des murs.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie potentielle plusieurs milliers d’euros 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Distance avec le mur, surélévation et ventilation cassent l’humidité stagnante et coupent la route des insectes vers la charpente. 💡 Le petit plus : Choisir un mur de clôture ou un cabanon isolé plutôt que la façade principale de la maison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Plaquer des stères entières contre le mur nord, bâchées jusqu’au sol, année après année “par commodité”.

La bonne distance pour le bois et l’abri qui protège la maison

La règle des professionnels est claire : pas de tas de bois collé à un mur habité. Idéalement, on stocke à l’extérieur, à plusieurs mètres, autour de 5 m de la maison. À défaut, il faut laisser 10 à 20 cm d’air, voir la lumière entre bûches et façade.

Un abri à bois ventilé, avec les bûches surélevées sur palettes ou chevrons et un toit qui ne couvre que le dessus, laisse l’air sécher le bois. En quinze à vingt-quatre mois, il descend sous 20 % d’humidité, chauffe mieux… et votre maison reste au sec, charpente comprise.