Tout le monde se trompe sur les fruits du voisin : cette règle du Code civil peut vous coûter très cher

Un pommier qui déborde, des fruits du voisin tombés chez soi et une certitude : le premier qui ramasse garde. Sauf que l’article 673 du Code civil raconte une tout autre histoire, avec des règles qui peuvent tendre sérieusement les relations de voisinage.

Fin d’été, la scène est connue : un pommier déborde au-dessus de la clôture, les fruits roulent dans l’herbe et chacun se dit que « le premier qui ramasse garde ». Entre croyance populaire, politesse et droit, les frontières deviennent vite floues.

Nous avons tous déjà hésité avant de tendre la main vers une pomme bien mûre, suspendue côté voisin. Or la loi, via l’article 673 du Code civil, ne suit pas du tout la logique du “premier servi” : c’est là que ça se complique… et que les ennuis commencent si on se trompe.

Tout ce qui dépasse n’est pas à celui qui le cueille

Tant qu’un fruit reste accroché à la branche, il appartient au propriétaire de l’arbre, même si la branche surplombe votre potager. Cueillir une figue au-dessus du grillage revient à faire ses courses dans l’arbre d’autrui : juridiquement, cela s’apparente à un vol et à une intrusion.

La frontière ne se situe donc pas au niveau du grillage, mais au niveau de l’attache du fruit. Suspendu, il reste au voisin ; dans votre panier après une cueillette sauvage, il peut déclencher un vrai conflit de voisinage… voire une plainte.

Quand les fruits du voisin tombés chez soi deviennent vraiment à vous

La situation change lorsque la gravité fait son œuvre. L’article 673 est clair : « les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent ». Autrement dit, dès qu’une pomme se détache seule et atterrit sur votre pelouse, elle devient légalement à vous, sans formalité.

En revanche, impossible de “donner un coup de pouce à la nature” : secouer le tronc, taper dans les branches, utiliser un balai télescopique pour faire tomber les fruits reste interdit. Le voisin, lui, n’a plus le droit de venir ramasser ces fruits tombés chez vous, même s’ils viennent de son arbre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Attendre que les fruits tombent naturellement et discuter calmement de l’élagage, c’est appliquer la loi à la lettre tout en désamorçant les tensions. Chacun reste chez soi, dans son droit, et le panier de fruits n’est plus un sujet explosif. 💡 Le petit plus : proposer spontanément de partager une partie de la récolte tombée transforme une possible dispute en moment convivial autour d’une tarte ou d’une compote maison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : secouer les branches ou sortir la tronçonneuse pour couper vous-même l’arbre du voisin, au risque de basculer dans le conflit juridique.

Branches, racines et lettres recommandées : la bonne méthode pour rester en bons termes

Le voisin envahi par les branches peut exiger leur coupe, et ce sans limite de temps : l’article 673 précise que « le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches […] est imprescriptible ». En revanche, il ne peut jamais couper lui-même ces branches ; seulement les racines, ronces et brindilles à la limite de son terrain, et uniquement entre fonds contigus.

Côté méthode, on commence par une discussion à l’ombre de l’arbre, puis, si besoin, une lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de blocage, le conciliateur de justice intervient gratuitement avant un éventuel recours au tribunal judiciaire. Et pour apaiser l’ambiance, un panier de fruits partagés fait souvent mieux qu’un courrier d’avocat.