Deux maisons, un seul puits : cette erreur ignorée chez le notaire peut vous couper l’eau du jour au lendemain

Dans un hameau français, deux maisons se partageaient la même source depuis trois générations, jusqu’à ce qu’une vente coupe brutalement l’eau du jardin. Ce cas de servitude de puisage interroge le Code civil et pose une question cruciale à tous les propriétaires.

Dans bien des hameaux, un seul puits a fait vivre deux familles entières, arrosé des potagers et rempli des arrosoirs d’enfants en vacances, sans qu’aucun papier ne soit jamais signé. On se passait la clé, on réparait la pompe à deux, et tout semblait aller de soi.

Jusqu’au jour où l’une des maisons a été vendue. Nouveau propriétaire, nouveau regard : la canalisation qui traversait sa cour a été coupée net, laissant le jardin voisin à sec. Comment trente ans – parfois trois générations – peuvent-ils disparaître en une signature, et que faire pour que cela ne vous arrive pas ?

Quand la source du jardin s’est arrêtée du jour au lendemain

Le scénario est tristement classique : deux maisons de campagne se partagent une même source depuis toujours. L’eau remonte du terrain A, traverse une tranchée vers le terrain B, et alimente cuisine d’été, arrosage du potager, parfois même la maison. Aucun acte, seulement un accord oral entre voisins, hérité des parents et grands-parents.

Le jour de la vente, rien n’apparaît dans l’acte de propriété. Le nouvel acquéreur découvre après coup le tuyau qui file chez le voisin. Juridiquement, il n’a aucune obligation de le conserver. D’un simple coup de pelle, l’usage le plus paisible s’est arrêté, et avec lui tout l’équilibre d’un jardin qui dépendait de cette eau.

Ce que le Code civil permet… ou pas pour un puits commun

En droit français, le droit d’aller puiser dans le puits du voisin s’appelle une servitude de puisage. Le Code civil la classe parmi les servitudes « discontinues » : il faut un geste humain pour s’en servir. Résultat décisif : selon l’article 691, ces servitudes ne peuvent exister que si un titre écrit les crée. Trente ans d’usage, même paisible, ne suffisent pas à faire naître ce droit.

Nous avons tous déjà entendu « On a toujours fait comme ça, donc c’est acquis ». Pour un droit d’eau, c’est faux et dangereux. La seule échappatoire possible, dite « destination du père de famille », ne marche que si, autrefois, les deux terrains appartenaient au même propriétaire et qu’un signe visible (robinet, escalier, aménagement évident) montrait la servitude. Une canalisation enterrée, invisible, a souvent été jugée insuffisante par les tribunaux.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sécurité juridique Maximale 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu’une servitude de puisage est une servitude discontinue qui n’existe légalement que si elle a été créée par écrit. Signée chez le notaire et publiée, elle suit le bien même en cas de vente : aucun nouveau propriétaire ne peut la balayer d’un trait de plume. 💡 Le petit plus : profiter d’un rendez-vous déjà prévu chez le notaire (donation, succession, vente) pour ajouter cette servitude à moindres frais et rassurer tout le monde. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se contenter d’un accord oral « entre nous » en se disant qu’on s’entendra toujours, surtout quand une vente de l’une des maisons se profile.

Les bons réflexes pour protéger votre eau… et votre jardin

Avant toute vente, ou même par simple prudence, un petit audit maison s’impose. Où se trouve précisément la source ou le puits sur le plan cadastral ? Qui paye l’électricité de la pompe ? Vos actes parlent-ils d’un droit de puisage ou de passage ? D’ailleurs, les deux maisons ont-elles déjà appartenu au même propriétaire ? Ces questions ont évité bien des drames de jardin.

La vraie protection reste la servitude conventionnelle, rédigée chez un notaire pour quelques centaines d’euros. L’acte décrit le point d’eau, le tracé des canalisations, les modalités d’accès et le partage des frais, puis il est publié au service de la publicité foncière. Petit bonus : même ce droit écrit peut s’éteindre après trente ans de non-usage, alors mieux vaut continuer à faire vivre la source… raisonnablement.