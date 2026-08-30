Fin août, ne jetez plus ces tiges d'arbuste : ce simple bocal les transforme en arbustes gratuits

Fin août, une simple bouture d’hortensia dans l’eau, posée sur un rebord de fenêtre, a réservé à une jardinière une surprise inattendue. Quels gestes et conditions ont permis ce résultat, sans matériel ni serre ?

Fin août, les massifs se sont essoufflés, les hortensias rosissent doucement, et beaucoup de tiges finissent… au compost. Une lectrice a pourtant eu un réflexe différent : elle a simplement glissé quelques rameaux dans un bocal sur le rebord de la fenêtre. Quelques semaines plus tard, un nuage de racines blanches avait envahi le fond du verre.

Derrière cette petite scène bluffante se cache une technique très accessible : la bouture d’hortensia dans l’eau. Sans serre ni matériel compliqué, elle a permis de transformer des tiges “perdues” en futurs arbustes. Voici comment reproduire ce petit miracle de fin d’été, sans stress et sans y passer des heures.

Fin août, le timing secret pour lancer des boutures d’hortensia dans l’eau

À la toute fin de l’été, les tiges d’hortensia sont au stade idéal : ni vertes et fragiles, ni dures comme du bois. Ce bois semi-aoûté a encore de l’énergie à revendre et a produit des racines très facilement. La chaleur du sol est restée douce, tandis que les journées plus courtes ont réduit l’évaporation : ce duo a parfaitement soutenu l’enracinement dans l’eau, bien plus sûrement que des essais précoces au printemps.

Pour profiter de cette fenêtre, il a fallu choisir des tiges de l’année, sans fleurs, longues de 10 à 15 cm avec 3 ou 4 nœuds. La coupe a été faite juste sous un nœud, en biseau, avec un sécateur désinfecté. Les feuilles du bas ont été retirées et seules deux feuilles au sommet ont été gardées, coupées de moitié afin de limiter la soif de la bouture et de concentrer la sève sur la formation des racines.

Le bocal sur le rebord de fenêtre : une bouture presque gratuite

Nous avons tous déjà laissé traîner un verre d’eau avec une tige “pour voir”. Ici, le geste a été simplement mieux pensé. Un bocal en verre clair, assez étroit pour tenir les tiges droites, a été rempli avec de l’eau de pluie, ou de l’eau du robinet reposée 24 heures pour laisser le chlore s’évaporer. Seuls 2 à 4 cm de tige étaient immergés, aucune feuille ne touchait l’eau, et le bocal a été posé à la lumière, derrière une fenêtre nord ou est, sans soleil direct pour éviter de “cuire” les boutures.

Ensuite, la régularité a tout changé. L’eau a été renouvelée tous les 3 à 4 jours, en rinçant délicatement la base des tiges. Pendant une dizaine de jours, rien ne semblait bouger. Puis, de petits points blancs sont apparus, devenus en deux à trois semaines un véritable chevelu racinaire. À l’inverse, dès que l’eau a commencé à troubler, à sentir mauvais ou que la base d’une tige noircissait, celle-ci a été recoupée au propre… ou écartée pour sauver les autres.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie réalisée jusqu’à 30 € / plant 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le bois semi-aoûté de fin d’été émet facilement des racines adventives. L’eau maintient une humidité constante autour de la coupe, sans risque de dessèchement, et le bocal transparent permet de réagir dès qu’un début de pourriture apparaît. 💡 Le petit plus : ajouter un minuscule éclat de charbon de bois dans le bocal limite les bactéries et garde l’eau claire plus longtemps. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser des feuilles tremper dans l’eau ou ne jamais la changer, c’est presque garantir le noircissement et le pourrissement des tiges.

Du bocal au jardin : garder ses “bébés” hortensias en vie

Quand les racines ont atteint 3 à 5 cm, bien blanches et fermes, la bouture d’hortensia dans l’eau a été installée dans un petit pot rempli d’un mélange léger de terreau de bouturage et de sable ou de perlite. Le substrat avait été humidifié à l’avance, un trou a été fait avec un crayon, puis la tige a été glissée sans forcer, avant de maintenir la motte simplement fraîche, sous une lumière douce. Une cloche ou un sac plastique percé a parfois servi de mini-serre pour passer les deux premières semaines délicates.

Ces jeunes plants ont ensuite passé leur premier hiver en pot, à l’abri du gel dans une véranda non chauffée, un châssis froid ou une cage d’escalier lumineuse. Au printemps suivant, après les saints de glace, ils ont rejoint leurs massifs en pleine terre, à mi-ombre. Il a fallu patienter 18 à 24 mois avant les premières vraies boules fleuries, mais chaque hortensia obtenu gratuitement a rappelé longtemps ce simple bocal de fin août posé sur un rebord de fenêtre.