Framboisiers : cette taille que tout le monde fait en février supprime vos framboises d’octobre, bon geste à connaître

Fin février, beaucoup rasent leurs framboisiers remontants et s’étonnent de ne plus voir de framboises en octobre. Un simple changement de taille suffit pourtant à relancer la remontée d’automne.

Fin février, dans bien des jardins, le spectacle est le même : les framboisiers sont rasés au sécateur, alignés comme une bordure neuve. Le rang paraît net, le travail “bien fait”. Pourtant, ce geste d’entretien, répété de voisin en voisin, a souvent coûté la plus belle gourmandise de l’année : les framboises d’octobre.

La clé se cache dans un détail que l’on regarde rarement : le type de framboisier. Non remontant ou framboisier remontant, la différence change tout. Car sur ces derniers, couper à ras revient à effacer purement et simplement la future récolte d’automne. Comment les tailler autrement pour profiter des fruits jusqu’aux premiers froids ?

Coupe à ras : le réflexe qui fait disparaître la récolte d’octobre

Rabattre toutes les cannes à quelques centimètres du sol en fin d’hiver semble logique : on élimine le vieux bois, on “repart propre”. Ce réflexe fait déjà perdre la récolte de juin sur un framboisier non remontant, qui porte sur les tiges de l’année précédente. Mais sur un framboisier remontant, le dommage est encore plus grand.

Sur ces variétés comme ‘Héritage’ ou ‘Autumn Bliss’, les cannes qui ont donné des fruits en septembre-octobre ne sont pas “finies”. Leur base et leur milieu de tige devaient refleurir au début de l’été suivant. En les coupant à ras, la plante doit tout reconstruire au lieu de fructifier : feuillage luxuriant, mais peu de fruits, et une récolte d’octobre souvent réduite à quelques baies.

Remontant ou non remontant : la question à se poser avant de tailler

Nous avons tous déjà planté un framboisier sans regarder l’étiquette. Pourtant, tout part de là. Les non remontants donnent une seule vague de fruits, en juin-juillet, sur des cannes brunes de deux ans. Les remontants, eux, produisent d’abord un peu en été sur ces vieilles cannes, puis largement en automne, tout en haut des pousses vertes de l’année.

En pratique, un rang couvert de fruits surtout en septembre-octobre cache souvent des remontants. Pour savoir quoi couper, un geste simple aide : gratter l’écorce d’une tige. Si l’intérieur est vert et souple, la canne vit et doit rester. Si le bois est brun et cassant, on peut la supprimer à la base.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récoltes préservées 2 par an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les framboisiers remontants portent d’abord en automne sur les cannes de l’année, puis à nouveau en début d’été sur ces mêmes tiges. En ne coupant que l’extrémité sèche et en gardant la base, on conserve tous les bourgeons prêts à fleurir et à fructifier deux fois. 💡 Le petit plus : combiner cette taille ciblée avec un paillage de carton ou de BRF garde le sol frais et aide les cannes à tenir jusqu’aux dernières framboises d’octobre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : rabattre toutes les cannes d’un framboisier remontant à ras du sol en fin d’hiver “pour nettoyer”.

Le bon geste de fin d’hiver et les soins qui sécurisent les fruits d’automne

La taille principale se fait en fin d’hiver, hors gel. Sur un remontant, on garde les cannes encore vertes, que l’on raccourcit à environ 50–80 cm, et l’on ne retire que leur partie sèche du sommet. On élimine à ras les tiges mortes et les plus chétives, pour ne conserver que 8 à 10 cannes vigoureuses par mètre de rang. Sur un non remontant, en revanche, toutes les cannes brunies qui ont fructifié en juin-juillet sont coupées au pied, les jeunes pousses vertes restant en place.

D’ailleurs, le travail ne s’arrête pas au sécateur. Un paillage organique de 8 à 10 cm – carton brun en 2 ou 3 couches, feuilles mortes ou broyat – protège les racines superficielles, limite les herbes et garde la fraîcheur tout l’été. On laisse 5 à 10 cm nus autour de chaque tige, on arrose en profondeur tous les trois ou quatre jours en période sèche, et on palisse les cannes sur deux fils pour éviter la casse. Petit bonus : avec un simple apport de compost au printemps, la haie de framboisiers reste productive pendant 10 à 15 ans.