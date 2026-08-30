Impôts : ce crédit d’impôt pour vos travaux de jardin peut vous rapporter 2 500 € par an, si vous l’activez à temps

En faisant intervenir un jardinier déclaré pour la taille, la tonte ou le désherbage, une partie de la facture revient dans votre poche. Ce crédit d'impôt dédié aux petits travaux de jardinage peut alléger votre impôt annuel sans changer vos habitudes.

Vous avez déjà regardé une facture de taille de haies ou de tonte en vous disant que votre jardin vous coûtait cher ? Pourtant, une partie de ces heures passées à dompter la verdure aurait pu alléger votre impôt, voire vous être remboursée si vous n’êtes pas imposable.

L’État a justement créé un crédit d’impôt pour l’emploi de salariés à domicile, et les travaux de jardinage en font partie dès qu’ils relèvent de l’entretien courant. En confiant ces tâches à un professionnel déclaré, votre impôt peut baisser jusqu’à 2 500 € par an… à condition de cocher les bonnes cases.

Crédit d’impôt jardinage : le principe en version simple

Ce dispositif, prévu par l’article 199 sexdecies du Code général des impôts, rembourse 50 % des sommes versées pour des services à la personne. Concrètement, vous payez une entreprise ou un jardinier déclaré, vous gardez les factures, et le fisc a ensuite pris en charge la moitié de la note, sous forme de crédit d’impôt, même si vous n’avez pas payé d’impôt cette année-là.

Les petits travaux de jardinage disposent d’un plafond spécifique : vos dépenses sont retenues dans la limite de 5 000 € par an et par foyer fiscal, soit jusqu’à 2 500 € de crédit d’impôt. Si, par exemple, vous avez dépensé 1 800 € pour l’entretien de votre jardin, votre avantage fiscal s’est élevé à 900 €.

Travaux éligibles, faux pas à éviter : le tri à faire dans votre jardin

Nous avons tous déjà hésité : est-ce que cette intervention sera “reconnue” par le fisc ? Sont éligibles dès lors qu’ils restent de l’entretien à hauteur d’homme et sans transformation du jardin :

la taille des haies et arbustes qui ne change pas l’aménagement ;

la tonte régulière de la pelouse ;

le débroussaillage de sécurité ou d’entretien ;

le désherbage des allées et massifs ;

le petit entretien des massifs (terre aérée, fleurs fanées retirées, bordures reprises) ;

le ramassage et l’évacuation des déchets verts liés à ces travaux.

À l’inverse, l’abattage d’arbres, l’élagage en hauteur avec harnais, le terrassement, l’engazonnement d’une nouvelle pelouse, la création de massifs ou la maçonnerie paysagère restent exclus. Autre piège : faire appel à une entreprise qui n’est pas déclarée en “services à la personne”. Sans cette mention sur le devis et la facture, ni attestation fiscale en fin d’année, aucun crédit d’impôt travaux de jardinage n’est accordé.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain potentiel Jusqu’à 2 500 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La loi classe les petits travaux de jardinage dans les services à la personne : l’État rembourse 50 % des sommes versées, mais seulement jusqu’à 5 000 € de dépenses par an pour cette catégorie de travaux. 💡 Le petit plus : en automne, faire le point sur vos factures et programmer une dernière taille de haies ou un gros ramassage de feuilles pour approcher le plafond sans le dépasser. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : payer le jardinier en liquide sans facture ou lui confier des travaux d’abattage en pensant qu’ils donneront droit au crédit d’impôt.

Planifier l’année et garder les bons papiers : la routine gagnante

Pour profiter pleinement de ce coup de pouce, mieux vaut suivre vos dépenses au fil de l’année. Beaucoup de foyers ont atteint le plafond sans s’en rendre compte, alors qu’un simple tableau ou les relevés de votre prestataire suffisent. D’ailleurs, les contrats d’entretien annuels ont souvent permis de lisser les interventions et de rester dans les limites.

Petit bonus : plus vous êtes organisé, plus votre jardin reste impeccable. Un même professionnel déclaré, des paiements traçables (chèque, virement, CESU) et toutes les factures rangées avec l’attestation fiscale fournie en début d’année suivante… Il ne reste plus qu’à reporter le montant dans la bonne case de votre déclaration en ligne et laisser votre haie bien taillée alléger votre impôt.