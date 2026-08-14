Voisin : cette erreur avec les fruits qui dépassent chez vous peut vous coûter jusqu’à 45 000 € devant la loi

Un saladier de mirabelles en vue, une branche qui dépasse et un voisin pas toujours d’accord : la scène semble anodine. Pourtant, la frontière juridique entre fruit tombé et fruit cueilli peut transformer un simple dessert en véritable affaire de voisinage.

Une branche de mirabellier qui dépasse, quelques fruits dorés au‑dessus de la pelouse, un saladier prêt sur le plan de travail. Le geste part tout seul : on tend le bras, on cueille, persuadés que, puisque c’est chez nous, c’est forcément à nous.

Pause‑Maison (Ouest‑France) raconte que beaucoup ont déjà dû expliquer à un gendarme interloqué : « Je pensais que c’était à moi puisque c’était chez moi. » Pourtant, entre le fruit tombé et celui qui reste accroché, la loi trace une frontière très nette… qui peut transformer un simple dessert en affaire de vol.

Fruits du voisin chez vous : ce que dit vraiment la loi

Tout part de l’article 673 du Code civil, ce texte ancien qui règle toujours nos histoires de pommes et de prunes. Il prévoit que le voisin sur le terrain duquel avancent les branches peut exiger leur taille et, comme le rappelle Pause‑Maison, que « les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. » Dès qu’une prune touche votre gazon, elle change donc de propriétaire.

Mot clé : fruits tombés naturellement. Ils doivent chuter seuls, sous l’effet du vent, de la maturité ou d’un orage, sans intervention humaine. Une fois au sol, explique *Mon Jardin Ma Maison*, vous pouvez les manger, les cuisiner ou les donner. Les renvoyer par‑dessus la clôture serait en revanche assimilé à un dépôt illégal de déchets verts.

Cueillir ce qui dépasse : quand la gourmandise frôle le vol

Le malentendu vient souvent de là : nous confondons branche et fruit. Même si la branche du cerisier du voisin surplombe largement votre terrasse, chaque fruit encore attaché reste sa propriété. Pause‑Maison insiste : « Peu importe que la branche surplombe votre terrain, la pomme n’est pas à vous. » Secouer ou frapper les branches pour faire pleuvoir les prunes chez vous est tout aussi interdit.

Dès que vous faites tomber ou cueillez un fruit qui ne vous appartient pas, vous entrez sur le terrain du vol caractérisé. Le Code pénal parle de « soustraction frauduleuse de la chose d’autrui », et Pause‑Maison rappelle que ce vol simple est théoriquement puni de « 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ». Pour quelques mirabelles, la peine sera symbolique, mais la plainte, elle, restera.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Conflits évités Maximum 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Respecter la différence fruit tombé / fruit cueilli et demander l’accord du voisin aligne votre geste sur le Code civil et le Code pénal, sans risque de vol. 💡 Le petit plus : proposer de partager la récolte en échange d’une autorisation claire de cueillir ce qui dépasse. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Cueillir ou faire tomber des fruits encore accrochés en pensant qu’ils sont à vous parce qu’ils surplombent votre terrain.

Branches envahissantes : faire respecter ses droits sans pourrir le voisinage

Reste ces branches qui envahissent le ciel de votre jardin et laissent pourrir des fruits chez vous. Là encore, l’article 673 du Code civil vous protège : vous pouvez exiger un élagage, mais pas grimper vous‑même avec la tronçonneuse dans l’arbre du voisin.

En surface, vous pouvez en plus sectionner racines, ronces et brindilles à la limite de propriété. Et avant d’en venir au tribunal, mieux vaut parler, puis envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception ; conciliateur de justice, puis juge, devraient rester des solutions de tout dernier recours si les chutes de fruits provoquent de vrais dégâts répétés.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Ce que la loi vous autorise vraiment à faire avec les fruits de l’arbre du voisin qui tombent chez vous sans risque»