Canicule : stop au carré potager, cette forme en creux permet d'arroser jusqu'à 3 fois moins tout l'été

En pleine série de canicules, de plus en plus de jardiniers abandonnent leur carré potager assoiffé. Quelle est cette forme en creux, inspirée des anciens, qui change tout pour l’arrosage ?

Les salades qui grillent en une journée, la terre qui se fendille, l’arrosoir qu’on remplit matin et soir : la scène est devenue banale dans les jardins français. Sous les canicules à répétition, le carré potager surélevé, si pratique autrefois, se révèle être un vrai gouffre… en eau.

Pendant que certains continuent d’additionner les arrosages, d’autres ont changé une chose toute simple : la forme de leur potager. En remplaçant le carré surélevé par une parcelle décaissée, ils ont divisé leurs besoins en arrosage par trois ; cette idée, appelée potager en cuvette, mérite qu’on s’y attarde.

Pourquoi le carré surélevé ne suit plus la cadence des canicules

Le carré surélevé a longtemps fait rêver : joli, bien rangé, il évite de se baisser et permet de contrôler son sol. Mais cette boîte de terre, exposée au vent et au soleil sur quatre faces, sèche à toute vitesse dès que le thermomètre dépasse les 30 °C.

Le substrat chauffe comme un radiateur, l’humidité s’évapore, et les racines, coincées dans 40 cm de hauteur, n’ont aucune réserve profonde. Résultat : arrosages quotidiens, feuilles qui pendent au moindre oubli et factures d’eau qui grimpent, alors que les arrêtés sécheresse se multiplient.

Potager en cuvette : la forme en creux qui économise l’eau

Le principe du potager en cuvette est presque à contre-courant des modes : au lieu de surélever, on creuse. Nous avons tous déjà vu l’eau filer hors du carré ; ici, on décaisse une zone de 15 à 25 cm de profondeur et 1,20 m de large, puis on relève les bords avec la terre extraite pour former un bassin peu profond.

Dans cette cuvette, l’eau de pluie et d’arrosage se concentre au pied des plantes au lieu de filer sur les côtés. Le sol environnant, plus frais, joue les parois isolantes ; le vent chaud glisse au-dessus. Avec un bon paillage, cette culture en creux, inspirée de méthodes anciennes, permet souvent de diviser par trois les besoins en irrigation par rapport au carré surélevé.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau jusqu’à x3 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La cuvette agit comme un mini réservoir : l’eau reste au pied des légumes, la terre autour isole de la chaleur et, sous un épais paillage, l’évaporation ralentit nettement. 💡 Le petit plus : Installez la cuvette légèrement en pente vers vos récupérateurs d’eau de pluie pour profiter du moindre orage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : creuser trop profond dans un sol lourd et laisser l’eau stagner au niveau des racines.

Que planter en cuvette et comment la garder efficace longtemps

Ce micro-bassin convient aux légumes gourmands en eau : tomates, courgettes, concombres, poivrons, aubergines, salades, blettes, haricots, mais aussi aux aromatiques comme le basilic ou la ciboulette. En revanche, les plantes de garrigue, type lavande, thym, romarin, ainsi que l’ail, préfèrent un sol drainant et légèrement surélevé.

Pour que ce système reste performant, quelques réflexes font la différence : ne pas creuser plus de 25 cm sur sol lourd pour éviter la mare, couvrir la terre d’un paillage épais et garder un peu d’espace entre les plants pour que l’air circule. Petit bonus : en enterrant une ou deux ollas en terre cuite dans la cuvette, quelques litres suffisent pour plusieurs jours, même au cœur d’août.