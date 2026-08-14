Trop de courgettes en août ? Cette plaque au four en 3 ingrédients les transforme en dîner de taverne grecque

Mi-août, mon potager croule sous les courgettes et ma cuisine menace la soupe fade éternelle. Une simple plaque miel–feta promet soudain des soirs façon Méditerranée.

Mi-août, la scène est connue au jardin : les paniers débordent, le bac à légumes est plein, il y a vraiment trop de courgettes au potager. Après les poêlées, gratins et soupes, la créativité a souvent rendu les armes et le risque de gaspillage guette.

Pourtant, une plaque, un four bien chaud et trois ingrédients de placard ont déjà transformé bien des dîners en véritable escapade méditerranéenne. En moins de 30 minutes, la courgette se met à sentir la taverne grecque plutôt que la cantine fade… de quoi revoir d’un autre œil chaque nouvelle récolte généreuse.

Août au potager : quand les courgettes envahissent la cuisine

La courgette est un légume-fruit redoutablement productif. Semée au printemps, elle a commencé à donner en juillet puis a explosé en août, quand chaleur, arrosages réguliers et journées longues ont créé des conditions idéales. Un seul pied a pu fournir plusieurs kilos par semaine, et trois plants ont suffi à nourrir largement une famille.

Le piège, nous l’avons tous connu : en quelques jours, les petits fruits fermes sont devenus de grosses « massues » fibreuses. Pour éviter cela, mieux vaut cueillir souvent, dès 15 à 20 cm, tant que la chair reste dense et savoureuse. Plus la récolte a été régulière, plus le pied a continué à produire des courgettes parfaites pour les recettes au four.

La plaque au four miel–feta qui change tout

Si les courgettes déçoivent, c’est souvent parce qu’elles ont beaucoup d’eau. En poêlée ou en gratin, elles ont fini molles et aqueuses. La solution consiste à les cuire fort et vite, à 200 °C, sur une seule couche. Cette méthode a concentré leur goût, et le trio miel, huile d’olive et feta a apporté ce soleil qui manquait dans l’assiette.

Pour quatre personnes (environ 1 kg de courgettes), il suffit de prévoir :

4 courgettes moyennes, non épluchées

3 cuillères à soupe d’huile d’olive vierge extra

2 cuillères à soupe de miel liquide

200 g de feta

1 gousse d’ail, sel, poivre, thym ou origan

Le four est préchauffé à 200 °C. Les courgettes sont coupées en rondelles épaisses ou demi-lunes, étalées en une seule couche sur une plaque. On arrose d’huile d’olive, on ajoute l’ail, on sale à peine, on poivre, puis la plaque a cuit 15 minutes. Ensuite, les tranches sont retournées, badigeonnées de miel, recouvertes de feta émiettée et remises 8 à 10 minutes, jusqu’à ce que les bords caramélisent et que le fromage dore comme sur une terrasse grecque.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Courgettes écoulées ≈ 1 kg / fournée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La chaleur vive à 200 °C chasse l’excès d’eau, le miel caramélise les bords, l’huile d’olive enrobe la chair et la feta apporte le contraste salé et crémeux qui rappelle les assiettes grecques. 💡 Le petit plus : ajouter quelques herbes fraîches ciselées à la sortie du four pour un parfum de jardin encore plus présent. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : entasser les rondelles de courgettes sur la plaque, au risque de les faire bouillir dans leur jus au lieu de les rôtir.

Variantes méditerranéennes et plan anti-gaspi pour toute la semaine

Cette base est ultra souple. Quelques pignons ou noisettes grillés apportent du croquant, un zeste de citron confit réveille le sucré-salé, des olives noires ou du basilic frais accentuent les saveurs méditerranéennes. La plaque de courgettes rôties a accompagné un poisson blanc, une semoule parfumée ou simplement une belle tranche de pain de campagne grillée.

Le lendemain, ces légumes rôtis sont devenus garniture de wraps, salade tiède avec des pois chiches ou topping de pâtes. Les courgettes se conservent trois jours au réfrigérateur dans une boîte hermétique et se réchauffent quelques minutes au four. D’ailleurs, mieux vaut garder les plus grosses courgettes pour les soupes ou gâteaux et réserver cette recette aux fruits jeunes, plus fermes et moins gorgés d’eau.