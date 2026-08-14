Trop de courgettes en août ? Cette plaque au four en 3 ingrédients les transforme en dîner de taverne grecque
Mi-août, mon potager croule sous les courgettes et ma cuisine menace la soupe fade éternelle. Une simple plaque miel–feta promet soudain des soirs façon Méditerranée.
Mi-août, la scène est connue au jardin : les paniers débordent, le bac à légumes est plein, il y a vraiment trop de courgettes au potager. Après les poêlées, gratins et soupes, la créativité a souvent rendu les armes et le risque de gaspillage guette.
Pourtant, une plaque, un four bien chaud et trois ingrédients de placard ont déjà transformé bien des dîners en véritable escapade méditerranéenne. En moins de 30 minutes, la courgette se met à sentir la taverne grecque plutôt que la cantine fade… de quoi revoir d’un autre œil chaque nouvelle récolte généreuse.
Août au potager : quand les courgettes envahissent la cuisine
La courgette est un légume-fruit redoutablement productif. Semée au printemps, elle a commencé à donner en juillet puis a explosé en août, quand chaleur, arrosages réguliers et journées longues ont créé des conditions idéales. Un seul pied a pu fournir plusieurs kilos par semaine, et trois plants ont suffi à nourrir largement une famille.
Le piège, nous l’avons tous connu : en quelques jours, les petits fruits fermes sont devenus de grosses « massues » fibreuses. Pour éviter cela, mieux vaut cueillir souvent, dès 15 à 20 cm, tant que la chair reste dense et savoureuse. Plus la récolte a été régulière, plus le pied a continué à produire des courgettes parfaites pour les recettes au four.
La plaque au four miel–feta qui change tout
Si les courgettes déçoivent, c’est souvent parce qu’elles ont beaucoup d’eau. En poêlée ou en gratin, elles ont fini molles et aqueuses. La solution consiste à les cuire fort et vite, à 200 °C, sur une seule couche. Cette méthode a concentré leur goût, et le trio miel, huile d’olive et feta a apporté ce soleil qui manquait dans l’assiette.
Pour quatre personnes (environ 1 kg de courgettes), il suffit de prévoir :
- 4 courgettes moyennes, non épluchées
- 3 cuillères à soupe d’huile d’olive vierge extra
- 2 cuillères à soupe de miel liquide
- 200 g de feta
- 1 gousse d’ail, sel, poivre, thym ou origan
Le four est préchauffé à 200 °C. Les courgettes sont coupées en rondelles épaisses ou demi-lunes, étalées en une seule couche sur une plaque. On arrose d’huile d’olive, on ajoute l’ail, on sale à peine, on poivre, puis la plaque a cuit 15 minutes. Ensuite, les tranches sont retournées, badigeonnées de miel, recouvertes de feta émiettée et remises 8 à 10 minutes, jusqu’à ce que les bords caramélisent et que le fromage dore comme sur une terrasse grecque.
Variantes méditerranéennes et plan anti-gaspi pour toute la semaine
Cette base est ultra souple. Quelques pignons ou noisettes grillés apportent du croquant, un zeste de citron confit réveille le sucré-salé, des olives noires ou du basilic frais accentuent les saveurs méditerranéennes. La plaque de courgettes rôties a accompagné un poisson blanc, une semoule parfumée ou simplement une belle tranche de pain de campagne grillée.
Le lendemain, ces légumes rôtis sont devenus garniture de wraps, salade tiède avec des pois chiches ou topping de pâtes. Les courgettes se conservent trois jours au réfrigérateur dans une boîte hermétique et se réchauffent quelques minutes au four. D’ailleurs, mieux vaut garder les plus grosses courgettes pour les soupes ou gâteaux et réserver cette recette aux fruits jeunes, plus fermes et moins gorgés d’eau.
En bref
- Mi-août, trop de courgettes au potager remplissent paniers et frigo, poussant à chercher une idée plus ensoleillée que la soupe. 🥒
- Une méthode au four miel, huile d’olive et feta transforme une simple plaque de courgettes en plat unique façon escapade méditerranéenne. 🍽️
- Entre variantes croquantes, idées d’accompagnements et plan anti-gaspi pour toute la semaine, cette base change la façon d’envisager chaque récolte. ♻️
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