J'ai planté une vigne de Coignet sur ma pergola juste pour avoir de l'ombre : en octobre, les voisins s'arrêtent tous devant le portail

En cherchant juste un peu d’ombre sous ma pergola, j’ai laissé grimper une vigne de Coignet aux feuilles XXL. En octobre, sa métamorphose rouge a stoppé les voisins au portail, au point de bouleverser ma vision de cette grimpante.

Carte d’identité de la plante Nom latin Vitis coignetiae Nom courant Vigne de Coignet Dimensions 10 à 15 m de hauteur x 4 à 6 m d’envergure Exposition Mi-ombre à soleil Rusticité Environ -20 °C une fois bien installée Feuillage Caduc, grandes feuilles en forme de cœur (20 à 30 cm)

Au départ, il s’agissait juste de gagner un peu de fraîcheur sous la pergola : une plante grimpante vigoureuse, quelques vrilles pour filtrer le soleil, et les déjeuners d’été devenaient tout de suite plus supportables. La structure en bois s’est peu à peu effacée sous un rideau vert dense, capable de faire chuter la température ressentie de plusieurs degrés.

Puis octobre est arrivé. En quelques nuits fraîches, la pergola sage s’est changée en nuage rouge incandescent, au point que les voisins se sont arrêtés devant le portail pour demander le nom de cette merveille. Derrière ce décor spectaculaire se cache la vigne de Coignet, une grimpante encore rare dans les jardins.

La vigne de Coignet, la grimpante aux feuilles XXL qui métamorphose la pergola

Originaire du Japon et de Corée, la Vitis coignetiae appartient à la même famille que la vigne classique, mais ici, ce ne sont pas les grappes qui intéressent : tout repose sur le feuillage. Ses feuilles en forme de cœur atteignent facilement 20 à 30 cm, avec un revers légèrement duveteux qui leur donne un aspect presque velours. Bien installée, la liane grimpe jusqu’à 15 m et couvre rapidement le toit d’une pergola.

En été, ce feuillage XXL crée une ombre généreuse, bien plus dense que celle d’une vigne vierge classique. Puis, d’octobre à novembre, le vert profond bascule vers l’orangé, puis un rouge cramoisi presque écarlate. En plein soleil, les couleurs deviennent franches et intenses ; à mi-ombre, le dégradé reste plus doux, mais tout aussi hypnotisant.

Où installer la vigne de Coignet autour de la pergola ?

Nous avons tous déjà mal placé une grimpante qui brûle au soleil ou végète à l’ombre. Pour la vigne de Coignet pergola, le bon compromis change selon les régions : au nord et à l’ouest, le plein soleil lui va très bien et renforce la flambée d’automne ; au sud, un léger ombrage en fin d’après-midi évite le dessèchement du feuillage. Dans tous les cas, mieux vaut un emplacement abrité des vents froids.

Avant de planter, trois questions à se poser :

Le sol est-il frais mais bien drainé (jamais détrempé) ?

La structure est-elle vraiment solide, bois ou métal, bien ancré au sol ?

L’espace est-il suffisant pour une liane pouvant dépasser 10 m ?

Planter et entretenir cette grimpante pour faire parler tout le quartier

La plantation se fait en automne, ou au printemps dans les régions aux hivers très rigoureux. On creuse un trou large, on mélange la terre avec du compost, puis on installe le plant à 30 à 40 cm du pied de la pergola pour laisser les racines à l’aise. Arrosages réguliers la première année, paillage au pied : ces deux gestes simples ont assuré une reprise rapide et un feuillage généreux.

Une fois la plante lancée, l’entretien reste léger : une taille de formation en fin d’hiver pour guider les charpentières, quelques tiges fixées au fur et à mesure, et c’est tout. Très rustique, cette grimpante supporte autour de -20 °C en sol drainé. Sans taille, elle peut devenir envahissante ; avec un petit coup de sécateur chaque année, elle offre un tunnel d’ombre l’été et un brasier rouge en octobre qui fait encore ralentir les passants devant le portail.