Horoscope du samedi 24 octobre 2026 : mercure rétrograde, ces signes vont être bousculés plus que les autres

Ce samedi 24 octobre 2026, la Pleine Lune en Bélier et la saison du Scorpion remodèlent amour, travail, argent et énergie pour chaque signe. Jusqu’où ces vibrations feront-elles bouger vos lignes ?

Samedi 24 octobre 2026, la saison du Scorpion vient tout juste de s’installer, pendant qu’une pleine Lune en Bélier attise les réactions à vif. Entre besoin de contrôle et envies d’agir tout de suite, le climat général pousse chacun à revoir ses positions. L’ambiance n’a rien de tiède.

Au même moment, Mercure commence sa marche rétrograde en Scorpion et Vénus revisite les liens affectifs, obligeant à regarder en face non dits, peurs anciennes et choix matériels. Cet horoscope du samedi 24 octobre 2026 éclaire, signe par signe, la meilleure façon d’avancer dans cette atmosphère électrique. Certains signaux ne demandent qu’à être entendus.

Climat astral du samedi 24 octobre 2026

Le Soleil installé en Scorpion met l’accent sur l’intensité émotionnelle, le besoin de vérité et un certain dépouillement. Les jours raccourcissent, les priorités aussi : on trie, on garde l’essentiel, on accepte parfois de laisser mourir ce qui n’a plus de sens dans sa vie sentimentale, familiale ou professionnelle.

La pleine Lune en Bélier oppose le désir de foncer à cette exigence de lucidité. Elle éclaire les élans spontanés, les colères qui montent vite et les décisions prises sur un coup de tête. Avec Mercure rétrograde en Scorpion, mieux vaut relire mails, contrats et messages, vérifier chiffres et délais, et choisir des paroles simples plutôt que des promesses compliquées.

Horoscope du samedi 24 octobre 2026 signe par signe

Dans ce contexte contrasté, chaque signe ressent la journée à sa manière. Amour, activité, argent et forme composent une partition différente pour chacun.

Bélier : ralentissez, osez une parole claire en amour et gérez un budget un peu tendu.

: ralentissez, osez une parole claire en amour et gérez un budget un peu tendu. Taureau : vos décisions matérielles sont protégées si vous restez pragmatique, tandis qu’en amour, exprimez calmement vos attentes.

: vos décisions matérielles sont protégées si vous restez pragmatique, tandis qu’en amour, exprimez calmement vos attentes. Gémeaux : journée fluide, excellente pour parler vrai, négocier, relancer une complicité et poser une décision financière raisonnable.

: journée fluide, excellente pour parler vrai, négocier, relancer une complicité et poser une décision financière raisonnable. Cancer : expression moins évidente, avancez par petites tâches concrètes, surveillez les dépenses de consolation et préservez votre repos.

: expression moins évidente, avancez par petites tâches concrètes, surveillez les dépenses de consolation et préservez votre repos. Lion : privilégiez l’introspection et les gestes simples, restez diplomate au travail et prenez une décision matérielle mesurée.

: privilégiez l’introspection et les gestes simples, restez diplomate au travail et prenez une décision matérielle mesurée. Vierge : bel équilibre intérieur, sincérité récompensée en amour, efficacité au travail si vous renoncez au perfectionnisme inutile.

: bel équilibre intérieur, sincérité récompensée en amour, efficacité au travail si vous renoncez au perfectionnisme inutile. Balance : une action réaliste fait avancer un projet, clarifiez doucement vos sentiments et limitez tâches domestiques et petites dépenses.

: une action réaliste fait avancer un projet, clarifiez doucement vos sentiments et limitez tâches domestiques et petites dépenses. Scorpion : vous avancez à votre rythme, dites ce que vous ressentez et surveillez calmement vos comptes.

: vous avancez à votre rythme, dites ce que vous ressentez et surveillez calmement vos comptes. Sagittaire : faites le point sur vos ressources, sécurisez vos acquis, laissez vos actes parler plutôt que des explications inutiles.

: faites le point sur vos ressources, sécurisez vos acquis, laissez vos actes parler plutôt que des explications inutiles. Capricorne : journée productive pour mettre en avant vos efforts, choisissez dépenses cohérentes et écoutez avant de réagir en amour.

: journée productive pour mettre en avant vos efforts, choisissez dépenses cohérentes et écoutez avant de réagir en amour. Verseau : confiance en hausse, soignez les attentions concrètes en amour, clarifiez un dossier et évitez les achats impulsifs.

: confiance en hausse, soignez les attentions concrètes en amour, clarifiez un dossier et évitez les achats impulsifs. Poissons : une évolution intérieure se concrétise, vos talents sont remarqués, mais reportez les achats superflus et pesez bien vos mots.

Mercure rétrograde colore toutes ces tendances : relire, vérifier, demander une précision reste une bonne idée quel que soit votre signe. Rien n’est figé, la journée invite surtout à ajuster, revoir un détail, réorienter une décision plutôt que forcer les événements.

Les signes les plus favorisés et les plus secoués

Gémeaux, Vierge, Balance, Scorpion, Poissons et Verseau tirent plutôt bien parti de ce ciel, grâce à leur capacité à dialoguer, écouter, analyser et saisir une opportunité discrète. Bélier, Cancer, Lion, Sagittaire et Capricorne ressentent davantage les tiraillements, surtout si la fatigue ou le stress financier s’en mêlent. Pour chacun pourtant, une petite décision lucide peut suffire à changer la couleur de ce samedi.