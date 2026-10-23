Ces patchs dans l'oreille vus sur TikTok ont affiné mon visage en minutes : pourquoi je ne peux plus m'en passer

Entre un corner ByAva au Bon Marché et un fil TikTok saturé de #earseeds, j’ai fini par tester des patchs d’auriculothérapie pour mon visage gonflé. En quelques minutes, ma jawline a changé au point de me faire douter de ce qui jouait vraiment dans ce miroir.

Sur TikTok et Instagram, les ear seeds ont tout d’un gadget mignon : de minuscules patchs dorés collés dans le creux de l’oreille, façon piercing éphémère. Derrière l’esthétique, la promesse est plus ambitieuse : relâcher les tensions, booster le drainage lymphatique et affiner l’ovale du visage, sans aiguille ni injection. Longtemps, j’ai regardé ça avec curiosité, sans trop y croire.

C’est en tombant sur un corner ByAva au Bon Marché Rive Gauche que j’ai fini par céder. Sur le menu, un protocole dédié à la jawline et au double menton, basé sur cette fameuse auriculothérapie. Je me suis laissée guider, un peu sceptique, beaucoup intriguée. La suite m’a bluffée.

Patchs d’auriculothérapie : comment ces ear seeds agissent sur le visage

L’auriculothérapie, structurée dans les années 1950 par le médecin français Paul Nogier, s’appuie sur la réflexologie auriculaire : l’oreille serait une mini carte du corps, chaque zone étant reliée à un organe, un muscle ou une fonction. Dans cette approche issue aussi de la médecine traditionnelle chinoise, stimuler certains points de l’oreille influencerait à distance le reste du corps, du dos au visage.

Concrètement, la praticienne colle des patchs d’auriculothérapie contenant de minuscules billes sur des points précis du pavillon. Ces billes exercent une pression continue, que l’on peut réactiver en les massant du bout des doigts. Le protocole « visage » vise surtout à :

délier les tensions musculaires du haut du dos, des épaules et de la mâchoire ;

activer la microcirculation et le drainage lymphatique pour dégonfler le visage ;

redessiner l’ovale du visage en relâchant la zone de la mâchoire et du cou.

Ma séance : de la pose des ear seeds à l’ovale du visage affiné

Allongée sur la table de soin, l’oreille tournée vers la lumière, je vois la praticienne repérer ses points avec une concentration chirurgicale. Elle explique que certains correspondent à la nuque, d’autres aux trapèzes, d’autres encore au bas du visage. À chaque patch posé, elle appuie fermement quelques secondes pour « ancrer » la bille. La douleur surprend : vive, piquante, surtout sur les zones déjà tendues, mais elle retombe très vite.

Au bout de quelques minutes, mon corps a déjà réagi. Mon épaule droite se relâche et paraît plus basse que la gauche, ma nuque se détend, ma respiration devient plus profonde. Devant le miroir, l’effet est net : ma jawline semble plus dessinée, les traits sont reposés, mon teint plus clair comme après un bon massage visage. Ce n’est pas un nouveau visage, mais un visage moins gonflé, plus « réveillé ».

Résultats, durée et mode d’emploi des patchs d’auriculothérapie visage

Les patchs restent collés jusqu’à trois jours environ, tant qu’ils tiennent sans irriter la peau. On m’a conseillé de les masser plusieurs fois par jour pour relancer la pression sur les points d’acupression. Les heures qui ont suivi, j’ai constaté que l’effet « décongestion » tenait plutôt bien : contours plus nets, regard moins bouffi, épaules relâchées. Une fois les patchs retirés, le visage reprend peu à peu son aspect habituel, même si la prise de conscience de ma posture reste.

Côté preuves, les études sur l’auriculothérapie concernent surtout la douleur, le stress ou le sommeil, avec des résultats intéressants mais encore discutés, et un rapport de l’Inserm de 2013 rappelait que beaucoup d’indications manquent de validation solide. Pour le visage, on parle surtout de témoignages et de quelques travaux en imagerie 3D montrant des micro-changements de forme. Dans la pratique, ces patchs offrent surtout un coup de pouce pour dégonfler, relâcher et lisser provisoirement. Je les garde désormais pour les périodes de visage gonflé ou de nuque béton, en veillant à les poser sur peau saine, sans les garder plus de quelques jours et en arrêtant au moindre signe d’irritation.