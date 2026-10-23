Cette recette de rolls briochés à partager a tout changé à l’apéro – le geste clé pour les garder moelleux le lendemain

Un samedi d’octobre, ces rolls briochés salés aux oignons confits et champignons ont mis tout le monde d’accord à l’apéro. Pâte ultra-moelleuse, garniture fondante et méthode inratable : quel petit geste fait vraiment la différence ?

Plein octobre, la lumière baisse et la poêle crépite. Les oignons blondissent, les champignons rendent leur parfum boisé, tandis qu’une pâte levée gonfle doucement sous un torchon. L’odeur de beurre et d’ail annonce déjà un apéro très sérieux.

Quand les spirales sortent du four, le fromage file, l’ail et le persil embaument, et on se bat presque pour le dernier morceau. Le lendemain, même moelleux. Le secret de ces rolls briochés salés aux oignons confits mérite qu’on le décortique.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de farine T55 et 18 g de levure fraîche

✅ 2 œufs, 125 g de beurre pommade, 200 ml de lait

✅ 3 oignons, 8 champignons de Paris, 1 c. à s. de miel

✅ 200 à 250 g de fromage râpé, emmental ou comté

Les ingrédients pour des rolls briochés salés aux oignons confits

Tout part d’une farine de blé T55 et d’une bonne levure de boulanger, qui donnent une pâte souple et facile à travailler. Le beurre apporte le moelleux, le sucre juste ce qu’il faut de couleur. Fromage côté garniture, on vise une couche continue, presque tapissante.

La pâte briochée salée ultra-moelleuse, pas à pas

On délaye d’abord la levure dans un lait tiède, pour l’activer sans la brusquer. La pâte doit être lisse, brillante, à peine collante après 10 à 15 minutes de pétrissage énergique. Ensuite, on la laisse doubler de volume au chaud : cette première pousse fera toute la différence à la dégustation.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Délayer la levure dans le lait tiède, mélanger avec farine, sucre, sel et œufs, puis incorporer le beurre pommade. Technique : Laisser lever 2 à 3 heures, préparer le beurre persillé, puis confire doucement oignons et champignons à l’huile d’olive avec le miel. Cuisson : Étaler la pâte, tartiner de beurre persillé, répartir garniture refroidie et fromage, rouler en spirales, disposer serré dans un plat beurré. Finition : Laisser lever encore 1 heure, cuire à 180 °C environ 30 minutes jusqu’à belle dorure, servir tiède et filant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈3 h 🔍 Le secret de l’expert Pétrir longtemps avec un beurre bien mou crée un réseau de gluten solide. La double levée enferme l’air et garde la pâte légère malgré la garniture. ✨ Le twist gourmand : Ajoutez quelques noisettes concassées avec le fromage : ce croquant réveille le côté fondant des spirales. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Garnir la pâte encore chaude est fatal : le beurre fond, la pâte se relâche et les rolls sortent denses, presque crus.

Variante tatin d’oignons rouges et organisation de l’apéro

Quand on manque de temps, on reprend l’esprit de ces rolls dans une version express : une pâte feuilletée, des oignons rouges tranchés, miel, thym et gruyère, cuits à 200 °C comme une petite tatin à retourner. Pour les rolls briochés, on peut façonner la veille, laisser lever au frais et réchauffer doucement à 160 °C le jour J, cinq à dix minutes.