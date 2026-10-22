Oignons rouges toujours crus en salade ? Ce geste avec la pâte feuilletée va enfin changer vos apéros

Finies les tartes aux oignons rouges croquants et fades à l’apéro. Cette version en tarte renversée, caramélisée au miel et au gruyère, cache un geste clé.

Chez nous, les oignons rouges finissaient crus en salade : depuis qu’ils caramélisent sous une pâte au gruyère et au thym, c’est ma tarte de l’apéro

À la sortie du four, une odeur de miel chaud, de thym frais et d’oignons rouges confits envahit la cuisine. Sous la pâte feuilletée pur beurre, le gruyère filant se mêle au jus ambré ; la surface craque, le dessous brille comme une tarte tatin salée.

On garde pourtant en tête ces oignons rouges restés crus en tarte, croquants sous la dent et sans relief. Ici, tout change : les oignons rouges caramélisés au miel sous pâte feuilletée prennent le temps de fondre, pour une tarte tatin aux oignons rouges caramélisés qui devient la star de l’apéro.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte feuilletée pur beurre (230 à 250 g)

✅ 3 oignons rouges moyens (400 à 450 g)

✅ 80 g de miel liquide + 30 ml d’huile d’olive

✅ 100 g de gruyère, thym frais, fleur de sel, poivre

L’erreur qui laisse les oignons crus et fades dans la tarte

On pense souvent qu’une tarte aux oignons cuira « en même temps que la pâte ». Résultat : dix minutes de four, des tranches épaisses et des oignons encore crus. Pour des oignons fondants, on mise sur une cuisson douce et longue des oignons, portée par le miel, l’huile d’olive et le thym frais.

Pas à pas : la tarte renversée aux oignons rouges pour l’apéro

Tout se joue en couches. Sur la plaque, on crée une base huile d’olive, miel, sel, poivre et thym. On y pose les rondelles d’oignons, puis le gruyère et enfin la pâte feuilletée. La cuisson à 200 °C caramélise le dessous ; le repos de 5 à 10 minutes sécurise le retournement. On obtient une garniture d’oignons à l’apéro, brillante, tendre et bien caramélisée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer à 200 °C ; éplucher les oignons et les trancher en rondelles de 5–6 mm. Technique : Sur une plaque, former 6–8 flaques huile + miel, assaisonner, ajouter le thym et poser les rondelles. Cuisson : Couvrir d’abord avec le gruyère, puis avec la pâte feuilletée, sceller à la fourchette et dorer à l’œuf. Finition : Cuire 25 à 30 minutes, laisser reposer 5 à 10 minutes, retourner la tarte et finir avec balsamique et thym frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert Les oignons rouges contiennent des sucres. Avec le miel, un peu de sel et la chaleur, l’eau s’évapore, les sucres brunissent (réaction de Maillard) et les rondelles deviennent fondantes sous la pâte. ✨ Le twist gourmand : Remplacer une cuillère de miel par un miel pimenté ou ajouter un trait de réduction de balsamique avant le gruyère. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais écourter la cuisson : en dessous de 25 minutes réelles, les oignons restent croquants et détrempent la pâte.

Comment servir cette tarte salée aux oignons rouges, gruyère et thym

On sert la tarte renversée en carrés, chaude ou tiède, sur une planche avec roquette, olives ou quelques pickles maison. En avance, on la garde au réfrigérateur et on la réchauffe quelques minutes à 160 °C pour rendre la pâte croustillante et les oignons à nouveau fondants.