Arrêtez veloutés et gratins : cette tarte butternut chèvre-miel du soir ne laisse aucune miette

Vous en avez assez de la soupe et du gratin de courge qui reviennent chaque semaine ? Cette tarte butternut chèvre miel promet pâte croustillante et garniture fondante, à condition de suivre trois gestes précis.

Quand la courge butternut rôtit, elle embaume la cuisine de notes beurrées et sucrées. Sur une pâte croustillante, avec du chèvre qui dore et un filet de miel chaud, on obtient une tarte qui fait taire tout le monde à table.

On a tendance à la réduire en velouté ou à la cacher dans un gratin, puis la tarte salée arrive… et la pâte ressort molle, la butternut croquante, le miel brûlé. Avec trois gestes simples, cette tarte butternut chèvre miel devient le plat du soir dont il ne reste pas une miette.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée ou brisée pur beurre, 150 g de fromage frais, 40 g de parmesan râpé

✅ 1/2 courge butternut épluchée (500 à 600 g de chair), 1 c. à s. d’huile d’olive, thym, poivre

✅ 2 échalotes, 100 g de lardons fumés ou d’allumettes de bacon, ou 1 oignon rouge émincé

✅ 1 bûche de chèvre, 2 c. à s. de miel liquide, 30 g de noix ou noisettes concassées (option)

Pourquoi votre butternut mérite mieux que le velouté ou le gratin

Sur une tarte salée, la butternut change de visage. Ses tranches fines dorent, restent fondantes et s’entendent à merveille avec le chèvre gratiné. Fromage frais et parmesan remplacent l’appareil à quiche pour une garniture généreuse mais légère, qui fait oublier le velouté ou le gratin préparés chaque semaine.

Les 4 gestes clés pour une tarte croustillante et butternut fondante

Pour réussir cette tarte butternut chèvre miel croustillante, on soigne surtout la découpe et la cuisson. Lardons et échalotes dorent doucement à la poêle, puis sont égouttés pour garder la pâte sèche. La butternut est tranchée à 2 ou 3 mm, éventuellement pré-rôtie sur plaque. La pâte, déroulée sur une plaque, cuit à 200 °C ; le miel n’arrive qu’à la sortie du four.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher la butternut, la couper très fin, émincer échalotes, couper le chèvre, dérouler la pâte. Technique : Faire dorer lardons et échalotes à feu doux, égoutter, étaler fromage frais et parmesan sur la pâte. Cuisson : Répartir lardons, échalotes et butternut en rosace, ajouter le chèvre, le thym, poivrer, cuire à 200 °C. Finition : À la sortie du four, arroser de miel en filet, reposer 5 minutes, ajouter éventuellement des noix.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 50 min 🔍 Le secret de l’expert Des tranches de butternut fines, parfois pré-rôties, limitent l’eau sur la pâte. Le fond reste croustillant et le miel versé après cuisson nappe sans brûler. ✨ Le twist gourmand : Un filet de miel de châtaignier et quelques noisettes torréfiées ajoutent une note grillée et croquante. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter absolument le miel avant cuisson et les tranches épaisses de courge dans un moule profond : dessus brûlé garanti et pâte détrempée au-dessous.

Variantes faciles pour remplacer la quiche du dimanche

Pour une version végétarienne, on remplace les lardons par des noix ou noisettes concassées, ajoutées après le miel. On peut aussi passer au brebis, à la feta ou à un bleu doux. La tarte se garde au réfrigérateur et se réchauffe quelques minutes au four.