Je ratais toujours ma tarte aux pommes : ce geste de Cyril Lignac rend la pâte croustillante à chaque fois

Pendant des années, ma pâte à tarte aux pommes s’affaissait en sortant du four, malgré toutes mes tentatives. Jusqu’au jour où Cyril Lignac m’a confié un geste de restaurant qui a tout changé.

L’odeur des pommes qui caramélisent, la pâte censée chanter sous le couteau… et pourtant, on se retrouve souvent avec un fond mollasson, gondolé, presque humide. Dans le four, la garniture bouillonne, la pâte gonfle en cloques, puis retombe tristement en refroidissant.

Ce scénario, on l’a tous vécu en tentant une tarte aux pommes crème d’amande digne d’une vitrine de pâtisserie. On croit tout faire bien ; pourtant, la pâte à tarte aux pommes qui ne ramollit pas semble réservée aux pros. Jusqu’au jour où l’astuce Cyril Lignac tarte aux pommes change la donne.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 rouleau de pâte feuilletée pur beurre (env. 230 g) + papier cuisson

✅ Crème d’amande : 120 g sucre glace, 15 g fécule de maïs, 150 g poudre d’amande, 120 g beurre pommade, 1 œuf, 1 c. à café de rhum

: 120 g sucre glace, 15 g fécule de maïs, 150 g poudre d’amande, 120 g beurre pommade, 1 œuf, 1 c. à café de rhum ✅ Garniture : 4 pommes à cuire, 1 jus de citron, 1–2 c. à soupe de sucre roux ou cassonade

✅ Optionnel : 150–200 g de compote de pommes très épaisse, en fine couche

Le problème : pourquoi votre pâte à tarte aux pommes se ramollit et retombe

L’humidité de la compote, des pommes et du beurre fondant migre vers la base. Sans barrière, la pâte absorbe tout ; le croustillant disparaît et la pâte se tasse, parfois encore crue au centre.

Les cloques se forment quand la vapeur s’accumule sous une pâte feuilletée non tenue. Elle gonfle, se déforme, puis retombe. On est loin d’une pâte feuilletée fine, sans cloques, bien régulière.

Le geste de Cyril Lignac : la précuisson entre deux plaques

Le chef mise sur une précuisson entre deux plaques, à 190 °C chaleur tournante. La pâte feuilletée pur beurre est prise entre deux feuilles de papier cuisson ; elle cuit à plat, en couche fine, avant d’accueillir la crème d’amande et les pommes.

Ce geste, précuisson pâte feuilletée Cyril Lignac, remplace la cuisson à blanc. On peut l’utiliser aussi sur une pâte brisée, mais c’est avec la pâte à tarte aux pommes croustillante Cyril Lignac, en feuilletée, que l’effet est maximal.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 190 °C, placer la pâte entre deux plaques. Technique : Mélanger les ingrédients de la crème d’amande jusqu’à texture épaisse et lisse. Cuisson : Étaler crème (et éventuellement compote) sur la pâte, disposer les pommes citronnées. Finition : Cuire encore 10 à 15 minutes, caraméliser légèrement, laisser reposer avant de couper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Difficulté Facile + 🔍 Le secret de l’expert Pris en sandwich, le feuilletage cuit : la vapeur s’échappe sur les côtés, le beurre saisit et forme une croûte sèche qui bloque les jus des pommes. ✨ Le twist gourmand : Ajouter cassonade et une pointe de cannelle, puis finir 2 minutes sous le gril. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Étaler une grosse couche de compote liquide sur pâte non précuite et surcharger en pommes.

Variantes express & twists gourmands autour de la tarte aux pommes

Servir tiède avec glace vanille ; conserver au frais.