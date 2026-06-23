Je ratais toujours ma tarte aux pommes : ce geste de Cyril Lignac rend la pâte croustillante à chaque fois
Pendant des années, ma pâte à tarte aux pommes s’affaissait en sortant du four, malgré toutes mes tentatives. Jusqu’au jour où Cyril Lignac m’a confié un geste de restaurant qui a tout changé.
L’odeur des pommes qui caramélisent, la pâte censée chanter sous le couteau… et pourtant, on se retrouve souvent avec un fond mollasson, gondolé, presque humide. Dans le four, la garniture bouillonne, la pâte gonfle en cloques, puis retombe tristement en refroidissant.
Ce scénario, on l’a tous vécu en tentant une tarte aux pommes crème d’amande digne d’une vitrine de pâtisserie. On croit tout faire bien ; pourtant, la pâte à tarte aux pommes qui ne ramollit pas semble réservée aux pros. Jusqu’au jour où l’astuce Cyril Lignac tarte aux pommes change la donne.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 rouleau de pâte feuilletée pur beurre (env. 230 g) + papier cuisson
- ✅ Crème d’amande : 120 g sucre glace, 15 g fécule de maïs, 150 g poudre d’amande, 120 g beurre pommade, 1 œuf, 1 c. à café de rhum
- ✅ Garniture : 4 pommes à cuire, 1 jus de citron, 1–2 c. à soupe de sucre roux ou cassonade
- ✅ Optionnel : 150–200 g de compote de pommes très épaisse, en fine couche
Le problème : pourquoi votre pâte à tarte aux pommes se ramollit et retombe
L’humidité de la compote, des pommes et du beurre fondant migre vers la base. Sans barrière, la pâte absorbe tout ; le croustillant disparaît et la pâte se tasse, parfois encore crue au centre.
Les cloques se forment quand la vapeur s’accumule sous une pâte feuilletée non tenue. Elle gonfle, se déforme, puis retombe. On est loin d’une pâte feuilletée fine, sans cloques, bien régulière.
Le geste de Cyril Lignac : la précuisson entre deux plaques
Le chef mise sur une précuisson entre deux plaques, à 190 °C chaleur tournante. La pâte feuilletée pur beurre est prise entre deux feuilles de papier cuisson ; elle cuit à plat, en couche fine, avant d’accueillir la crème d’amande et les pommes.
Ce geste, précuisson pâte feuilletée Cyril Lignac, remplace la cuisson à blanc. On peut l’utiliser aussi sur une pâte brisée, mais c’est avec la pâte à tarte aux pommes croustillante Cyril Lignac, en feuilletée, que l’effet est maximal.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 190 °C, placer la pâte entre deux plaques.
- Technique : Mélanger les ingrédients de la crème d’amande jusqu’à texture épaisse et lisse.
- Cuisson : Étaler crème (et éventuellement compote) sur la pâte, disposer les pommes citronnées.
- Finition : Cuire encore 10 à 15 minutes, caraméliser légèrement, laisser reposer avant de couper.
Variantes express & twists gourmands autour de la tarte aux pommes
Servir tiède avec glace vanille ; conserver au frais.
En bref
- 🍏 Une cuisinière amateur raconte comment ses tartes aux pommes rataient toujours, jusqu’à sa rencontre en cuisine avec le chef Cyril Lignac.
- 🔥 Il lui partage un geste précis pour obtenir une pâte à tarte aux pommes croustillante qui ne ramollit pas, même avec crème d’amande et pommes.
- ✨ Ce changement de méthode transforme aussi la façon de gérer l’humidité, la caramélisation et la cuisson, ouvrant la voie à d’autres tartes spectaculaires.
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