Apéro : ne ramenez plus jamais le trio chips-rillettes, cette bouchée jambon-fromage fait un carton à tous les coups

Invité·e chez des amis et en panne d’idée pour l’apéro ? Ces madeleines jambon fromage apéritif, dorées dehors et moelleuses dedans, réservent un atout inattendu.

Vous cherchez toujours quoi apporter pour l’apéro ? Ces madeleines jambon-fromage font leur petit effet à tous les coups

Une odeur de fromage chaud s’échappe du four ; la coque est dorée, les bords juste croustillants, et la mie reste souple, encore tiède. Les verres attendent, mais les mains vont déjà vers le plat posé au centre de la table.

On a tous connu ce moment de flottement : quoi apporter pour l’apéro sans arriver avec le même trio chips, tomates cerises, rillettes ? Et si la solution tenait simplement dans ce moule à madeleines qui dort au fond du placard ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte salée : 130 g farine T55, 1 sachet levure (11 g), 2 œufs, 100 ml lait, 80 g beurre demi-sel fondu.

✅ Assaisonnement : 1 c. à café moutarde de Dijon, poivre noir, 1 pincée noix de muscade.

✅ Garniture jambon-fromage : 100 g jambon blanc en dés, 80 g roquefort, 40 g emmental ou comté râpé.

✅ Options gourmandes : 1 c. à café miel liquide, beurre pour graisser le moule si besoin.

La bouchée apéro qui met tout le monde d’accord

Ces madeleines apéritives au jambon et au fromage ont tout bon : jambon blanc rassurant, roquefort pour le caractère. L’emmental ou le comté complète. Coque dorée, mie moelleuse, morceaux de fromage fondant : une bouchée appelle la suivante.

La méthode inratable pour des madeleines apéro à bosse de pro

Pour cette recette madeleines salées faciles au jambon roquefort, on prépare une pâte à madeleines salée classique : farine, levure chimique, œufs, lait, beurre demi-sel fondu, moutarde, poivre, muscade. On mélange juste assez pour lier. Jambon en petits dés et roquefort en morceaux s’ajoutent à la spatule. Le choc thermique fera le reste.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine et levure, fouetter œufs, lait et moutarde, puis réunir les deux. Ajouter le beurre fondu tiédi, poivrer, muscader, sans trop travailler la pâte. Technique : Incorporer le jambon en petits dés, le roquefort émietté et l’emmental à la spatule. Filmer, laisser reposer 1 h au réfrigérateur. Beurrer le moule et le placer au froid. Cuisson : Préchauffer le four à 220 °C. Remplir les empreintes aux trois quarts avec la pâte froide. Enfourner 4 min à 220 °C, puis baisser à 180 °C pour 6 à 8 min. Finition : Démouler tiède, laisser respirer 2 min sur une grille. Servir en bouchées de madeleines jambon fromage apéritif, encore légèrement tièdes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Choc thermique : pâte et moule froids, four très chaud, bosse garantie. ✨ Le twist gourmand : Cacher un cube de fromage au centre avant cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas trop travailler la pâte ni surcuire.

Comment préparer, conserver et apporter vos madeleines apéro

On peut cuire ces madeleines salées pour l’apéro la veille, puis les garder dans une boîte hermétique. Chez des amis, 3 minutes à 160 °C suffisent à les réchauffer. Servies tièdes avec un blanc sec ou une bière blonde, elles disparaissent très vite.