Frigo presque vide : cette quiche courgette-chèvre prête en 10 min sauve le dîner avec une astuce toute bête

Il est 19 h 30, le frigo sonne creux mais l’envie d’une quiche courgette chèvre bien dorée se fait urgente. En quelques gestes ciblés, cette version express promet un fond croustillant sans trace de détrempé.

Il est 19 h 30, le frigo fait la tête et les idées manquent. Pourtant, on imagine déjà une odeur rassurante sortant du four ; quiche bien dorée, bord croustillant, cœur fondant, courgettes qui rissolent, chèvre qui fond.

On entend presque le croustillant de la pâte quand le couteau entame la première part, puis le moelleux de l’appareil à quiche. Quelques tomates cerise éclatent en bouche et réveillent le chèvre. Reste une question ; comment obtenir ce résultat en 10 minutes de prépa avec un frigo presque vide ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte brisée, 3 œufs, 15 cl de crème liquide

✅ 2 courgettes moyennes et 6 à 8 tomates cerise

✅ 100 g de fromage de chèvre et 50 g de fromage râpé

✅ 2 c. à s. d’huile d’olive, herbes, sel, poivre

La quiche courgette chèvre qui sauve le dîner quand le frigo est presque vide

Cette quiche courgette chèvre repose sur trois valeurs sûres : une pâte brisée du commerce, deux courgettes et un bon morceau de chèvre. Le reste se trouve souvent déjà dans les placards ; œufs, crème, un peu de râpé. En 10 minutes, la quiche est au four. La clé, ce sont des courgettes précuites pour éviter toute garniture spongieuse.

Pas de gruyère ? Un reste d’emmental ou de comté fera l’affaire. Chèvre trop marqué ? On remplace par un fromage frais nature ou une bûche plus douce. Pas de tomates cerise ? Une tomate en dés bien égouttée fonctionne très bien, à condition de ne pas la laisser détremper la pâte.

La méthode express en 4 gestes pour une quiche courgette chèvre réussie

On met le four à 200 °C et la pâte au frais pendant que les courgettes dorent à la poêle. Ce va-et-vient fait gagner du temps et assure une base ferme. Ensuite, l’appareil œufs-crème se fouette en une minute, fromages émiettés, tomates coupées ; il ne reste qu’à assembler.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chauffer le four à 200 °C avec une plaque. Foncer le moule, piquer la pâte, remettre au frais. Technique : Faire sauter les courgettes en rondelles 5 à 7 minutes avec huile et herbes, puis égoutter. Cuisson : Sur la pâte, répartir courgettes, chèvre émietté, tomates, verser œufs-crème, ajouter râpé, enfourner 25 à 30 minutes. Finition : Laisser reposer 5 minutes sur la plaque, servir tiède ou froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min de prépa 🔍 Le secret de l’expert Les courgettes contiennent de l’eau ; en les poêlant, on en évapore une partie avant qu’elle n’atteigne la pâte. La plaque chaude saisit le fond. Le mélange œufs-crème emprisonne l’humidité dans une texture moelleuse. ✨ Le twist gourmand : Étaler une cuillère de pesto sur le fond : goût d’herbes renforcé et barrière anti-humidité. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas verser des courgettes pleines de jus dans un four tiède ; si on zappe cette étape, la quiche sera mouillée.

Comment varier, servir et conserver cette quiche courgette chèvre sauve-dîner

On ajoute lardons, jambon en lanières, oignon revenu, poignée d’épinards ou cuillère de pesto. En version sans pâte, on huile le moule, on met un peu de râpé, puis on coule la garniture ; la tenue reste fondante.

Servir avec salade verte ou crudités. Au frais, la quiche se garde 2 jours et se réchauffe au four ; même froide, elle reste très gourmande.