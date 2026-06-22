Poisson sec et collé au barbecue : cette technique de cuisson le rend fondant… et vous évite un geste interdit avec l’alu

Poisson sec, peau collée à la grille, petit goût d’alu en fin de cuisson : le barbecue vire trop souvent au fiasco. Cette papillote de poisson au barbecue promet une chair moelleuse et parfumée, à condition de respecter un geste clé.

Le barbecue grésille, la braise sent le romarin, on pose le poisson sur la grille… et on finit avec une chair sèche, collée, qui se déchire sous la spatule. Odeur de brûlé, peau arrachée, jus perdus dans les flammes.

On rêve pourtant d’un poisson nacré, juteux, qui respire le citron et les herbes sans coller. La solution tient dans une enveloppe qui protège et parfume. Une papillote pensée pour le barbecue ; envie de savoir comment l’adopter ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 filets de poisson blanc (cabillaud, lieu, dorade), 150 à 180 g chacun

✅ 1 petite courgette, 1 petit fenouil, 8 tomates cerises

✅ 1 citron, 1 gousse d’ail, 10 cl de vin blanc, thym, herbes, piment, sel, poivre

✅ 2 c. à s. d’huile d’olive, 30 g de beurre, papier cuisson + feuille d’aluminium extérieur

Pourquoi votre poisson finit sec et collé à la grille

Sur une grille nue, le filet subit le feu direct : le métal chauffe fort, l’eau s’évapore, la surface accroche et se déchire dès qu’on retourne le poisson. Sans lit protecteur ni gras enrobant, la chaleur dessèche l’extérieur avant que le cœur ne soit cuit. Résultat : un poisson terne, fibreux, loin de la chair nacrée que l’on attend.

Papillote de poisson au barbecue : la méthode inratable

Avec la papillote de poisson au barbecue, on change de terrain de jeu. Le filet repose sur un lit de légumes juteux, enrobé de citron, de vin blanc et de gras protecteur. La vapeur circule, la chair cuit doucement, sans jamais toucher la grille.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Étaler le lit de légumes sur le papier cuisson et poser le poisson. Technique : Badigeonner de marinade, ajouter beurre, herbes, vin blanc, fermer la papillote puis l’envelopper d’alu extérieur. Cuisson : Cuire sur grille chaude, en chaleur moyenne, sans flamme directe, 10 à 14 minutes. Finition : Ouvrir à table, napper avec le jus de cuisson, ajuster assaisonnement et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total < 45 min 🔍 Le secret de l’expert La papillote enferme la vapeur du citron, du vin blanc et du poisson ; huile et beurre enveloppent les fibres, la chair reste brillante et fondante. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une cuillère de moutarde de Dijon à la marinade : le jus de cuisson devient plus onctueux, bien nappant et délicatement relevé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne laissez pas citron ou tomates toucher le papier aluminium au barbecue : acide, sel et chaleur font migrer le métal.

Variantes et accompagnements pour votre papillote au barbecue

Envie de soleil ? On peut glisser olives noires, câpres et lamelles de poivron dans la papillote, ou choisir un duo beurre citron aneth, avec une pointe de moutarde douce.

Avec un poisson plus gras comme le saumon, on réduit le beurre et on garde surtout l’huile. À côté, pommes de terre grenaille en papillote, salade croquante et un verre de blanc sec bien frais ; les restes se gardent 24 heures au frais.

Sources Top Santé

«Papillote de poisson cette erreur avec le citron la tomate et le papier alu charge votre assiette en metal»