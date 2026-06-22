Ces pâtes géantes farcies ricotta-bacon gratinées au four vont enterrer vos lasagnes dès ce dimanche soir

Ce gratin de conchiglioni farcis ricotta bacon promet de détrôner les lasagnes du dimanche à table. En suivant une méthode précise, chaque coquille reste intacte et ultra fondante.

L’odeur de bacon qui grésille, la ricotta qui chauffe doucement, le fromage qui commence à buller… Tout annonce un grand plat gratiné qui arrive brûlant au centre de table. On entend déjà le croquant de la croûte quand la cuillère attaque la première part.

À la place des lasagnes du dimanche, on sert ici des pâtes géantes farcies, rangées serrées comme de petits coffres remplis de crème. Sous la fourchette, la croûte croustille, le cœur fond, la sauce nappe chaque bouchée. Avec leur farce ricotta–bacon bien fumée, elles écrasent les lasagnes du dimanche en une bouchée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 24 conchiglioni (pâtes géantes à farcir, ~250 g), 1 courgette moyenne, 1 petit oignon jaune

✅ 250 g de ricotta, 1 œuf, 150 g d’allumettes de bacon fumé

✅ 300 ml de lait demi-écrémé, 25 g de Maïzena, sel fin, poivre du moulin

✅ 40 à 60 g de fromage râpé (parmesan, emmental ou mozzarella), 1 filet d’huile d’olive

Les ingrédients pour des conchiglioni farcis qui tiennent bien à la cuisson

Pour des conchiglioni farcis ricotta bacon qui se tiennent, on mise sur des pâtes de bonne qualité, assez épaisses pour supporter la farce et une seconde cuisson au four. La ricotta apporte le moelleux ; l’œuf la fait coaguler pour un cœur fondant mais net à la découpe.

La courgette en petits dés allège le plat et apporte du jus, que la béchamel à la Maïzena va capter. D’ailleurs, cette béchamel plus légère reste bien nappante sans alourdir. Dernier choix décisif : le fromage. Mozzarella pour le filant, emmental pour gratiner vite, parmesan pour une croûte plus marquée et bien salée.

La méthode pas à pas

On commence par la farce : courgette vapeur, oignon et bacon dorés, puis mélange avec la ricotta et l’œuf. La texture doit rester crémeuse mais ferme, sans jus au fond du saladier.

Les conchiglioni cuisent ensuite dans une eau bien salée, deux à trois minutes de moins que le temps indiqué. C’est la clé pour qu’ils ne se déchirent pas au garnissage et qu’ils finissent leur cuisson dans la sauce.

On prépare en parallèle une béchamel nappante au lait et à la Maïzena, puis on monte le plat comme un gratin : couche de sauce, pâtes farcies, nouveau nappage, fromage et passage au four à 200 °C pour un gratin doré, mais intérieur encore juteux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper la courgette en dés, la cuire 8 min à la vapeur, faire revenir oignon et bacon jusqu’à coloration, puis mélanger avec la ricotta et l’œuf, saler et poivrer. Technique : Cuire les conchiglioni dans une grande casserole d’eau bouillante salée, 2 à 3 min de moins que le temps indiqué, égoutter puis étaler à plat pour éviter qu’ils ne collent. Cuisson : Délayer la Maïzena dans un peu de lait froid, ajouter le reste, chauffer en fouettant jusqu’à épaississement, assaisonner, puis verser une fine couche de béchamel dans un plat huilé. Finition : Farcir généreusement chaque coquille, les ranger serrées sur la béchamel, napper du reste de sauce, parsemer de fromage et gratiner 15 à 20 min à 200 °C avant de servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45–50 min 🔍 Le secret de l’expert La liaison ricotta–œuf fige doucement au four pendant que la fécule de la béchamel gélatinise ; ensemble, elles captent l’eau de la courgette et gardent un cœur fondant qui ne fuit pas. La sous-cuisson des conchiglioni garantit, elle, des pâtes qui gardent de la mâche sans se déchirer. ✨ Le twist gourmand : Poser les pâtes farcies sur un lit de tomates confites (tomates cerises rôties à 160 °C avec ail, huile d’olive et thym) et ajouter un peu de zeste de citron et de basilic frais dans la ricotta. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire les conchiglioni comme des pâtes classiques jusqu’au temps indiqué ; ils se ramollissent, se fendent au garnissage et le gratin devient lourd et pâteux.

Variantes & twist tomates confites aux herbes

Pour une version encore plus spectaculaire, on tapisse le fond du plat de tomates cerises confites : coupées en deux, arrosées d’huile d’olive, d’ail et de thym, puis rôties 45 à 60 min à 160 °C. Les conchiglioni se posent dessus, le jus sucré-acidulé remonte dans la farce et réveille le gras du bacon.

On peut remplacer le bacon par des dés de jambon, ou proposer une version végétarienne en misant sur les tomates confites et un mélange d’herbes fraîches. Le plat se prépare facilement à l’avance : on farcit, on filme le plat au frais, puis on n’a plus qu’à napper de béchamel, ajouter le fromage et gratiner au dernier moment pour garder cet effet “wahou” à table.