Cette entrée tomates–burrata ultra fraîche fait un carton, à condition d’éviter ce geste qui la ruine

En quelques minutes, cette salade tomates burrata devient une entrée fraîche et généreuse qui sent bon l’été sur la table. Entre choix des fruits, assaisonnement et geste interdit, un détail change complètement le jus et le parfum du plat.

Le bruit du couteau dans une tomate mûre suffit à ouvrir l’appétit. La chair cède, le jus perle, la burrata attend, ronde et fraîche, prête à se répandre.

Servie en quelques minutes, cette entrée aux tomates juteuses et à la burrata crémeuse réveille les papilles dès la première fourchette plongée dedans. Reste à saisir les gestes qui la rendent vraiment fraîche et parfumée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de tomates variées de saison

✅ 1 burrata de 200 g, bien crémeuse

✅ 2 c. à s. d’huile d’olive vierge extra fruitée

✅ 1 petite poignée de basilic frais, persil plat ou ciboulette

Les ingrédients pour une salade tomates–burrata ultra juteuse

Pour une salade tomates burrata pleine de relief, on part sur des tomates de saison mêlées : cœur de bœuf, variétés anciennes, cerises colorées. Une burrata de 200 g, bien souple, suffit. Autour, huile d’olive fruitée, peu de balsamique, ail, basilic, persil ou ciboulette, fleur de sel et poivre. On prévoit aussi du pain croustillant et un citron non traité.

Comment préparer les tomates pour qu’elles rendent juste ce qu’il faut de jus

On rince, sèche puis tranche les tomates conservées hors du réfrigérateur, en gardant bien leur jus. On les dispose en une seule couche dans le plat et on sale légèrement. En cinq minutes, un jus brillant se forme ; mélangé ensuite à l’huile d’olive et au balsamique, il devient la sauce minute qui enrobe tout.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer, sécher et couper les tomates ; les répartir dans un plat, saler légèrement et laisser reposer 5 minutes. Technique : Frotter rapidement le plat avec la gousse d’ail, poser la burrata égouttée au centre et l’inciser. Cuisson : Mélanger le jus rendu par les tomates avec l’huile d’olive et, si souhaité, un filet de balsamique. Finition : Poivrer généreusement, parsemer les herbes ciselées, ajouter quelques zestes de citron, un peu de fleur de sel et servir aussitôt avec du pain.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10-15 min 🔍 Le secret de l’expert On part de tomates gardées à température ambiante, jamais au froid, pour préserver leur texture. Conservées pédoncule vers le bas, elles perdent beaucoup moins d’eau. Juste avant le service, un salage court fait sortir un jus parfumé qui se lie aussitôt avec l’huile. ✨ Le twist gourmand : Quelques zestes de citron très fins sur la burrata et les tomates apportent une fraîcheur vive et soulignent la douceur lactée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Erreur à éviter : mettre les tomates au réfrigérateur ou les couper trop tôt ; leur chair devient farineuse, aqueuse, et la salade perd tout son relief.

Le secret de tomates toujours juteuses : conservation, dressage et petits twists

Pour garder des tomates juteuses, on les range à température ambiante, en une seule couche, pédoncule vers le bas, sur une assiette ou du papier absorbant. Ce geste limite les pertes d’eau. On évite absolument le frigo, qui rend la chair farineuse. Au moment de servir, la salade arrive dans un grand plat à partager, avec pain grillé, roquette ou jambon cru.