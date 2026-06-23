Tomates : tu coupes tes gourmands au pire moment, cette heure cachée des maraîchers sauve la récolte

Comme beaucoup de jardiniers, tu pinces tes gourmands de tomates au saut du lit, sans imaginer les dégâts sur le mildiou. Ce maraîcher a changé d’heure et ses cageots ont suivi.

Scène classique au potager : à la fraîche, tu fais le tour des tomates, café à la main, et tu pinces au passage toutes ces petites pousses qui partent de l’axe des feuilles. Ce réflexe, fait au mauvais moment, peut ruiner la récolte.

Un maraîcher expérimenté du coin s’est rendu compte qu’en changeant simplement d’horaire, ses rangs restaient verts bien plus longtemps et ses cageots se remplissaient. Toute la différence venait d’une chose : l’heure précise à laquelle il coupait ses gourmands de tomates.

Pourquoi l’heure de taille change tout pour tes tomates

Un gourmand, c’est cette petite tige qui naît entre la tige principale et une feuille. Si on la laisse filer, elle devient une vraie branche qui pompe la sève, épaissit la masse de feuillage et fatigue la plante au lieu de nourrir les fruits.

À chaque gourmand retiré, on ouvre une micro-plaie qui met deux ou trois jours à cicatriser par temps sec. Si cette blessure reste humide, c’est l’autoroute pour les champignons comme le mildiou : la bonne heure de taille devient alors une vraie assurance récolte.

Le pire moment : ce réflexe du matin qui ouvre la porte au mildiou

Nous avons tous déjà taillé à l’aube, quand la rosée brille encore sur le feuillage. C’est pourtant le pire créneau pour couper les gourmands, car les feuilles de Solanum lycopersicum sont trempées : la sève s’écoule, l’eau stagne sur la plaie et les spores de champignons s’y installent.

Autres mauvais choix : le plein midi sous un soleil brûlant, qui stresse la plante, ou la coupe réalisée juste avant un orage. Dans tous ces cas, les plaies restent humides trop longtemps ; au contraire, il faut viser un moment où le feuillage est sec et où la pluie n’est pas annoncée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Risque de mildiou très faible 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Cette routine respecte le rythme de la tomate : taille en fin d’après-midi, par temps sec, sur feuillage bien sec, ce qui permet aux plaies de sécher rapidement et limite massivement les attaques de mildiou. 💡 Le petit plus : Profiter des gourmands bien verts pour faire des boutures gratuites dans un pot de terreau humide, à garder à l’ombre quelques jours. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tailler tôt le matin sur des feuilles mouillées ou la veille d’un épisode pluvieux, quand les plaies ne peuvent pas sécher avant l’arrivée de l’humidité.

La bonne fenêtre du maraîcher et la routine à adopter dès fin juin

Les maraîchers qui s’en sortent le mieux ont un point commun : ils interviennent en fin d’après-midi, par temps sec. Quand on se demande vraiment à quelle heure couper les gourmands des tomates, c’est cette fenêtre qu’ils visent, car la plante a accumulé de la chaleur, la pression de sève baisse un peu, la coupe saigne moins et la plaie a le temps de sécher avant la nuit.

À partir de la fin juin, une simple routine hebdomadaire suffit pour canaliser la vigueur et booster la production sans épuiser les pieds. Elle tient en trois réflexes faciles :

Choisir une fin d’après-midi sèche.

Pincer seulement les gourmands tendres.

Laisser assez de feuilles pour ombrer les fruits.