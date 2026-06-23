Canicule : si vous voyez un oiseau bec ouvert dans votre jardin, surtout ne faites pas ce geste qui le condamne

Par 39°C, un merle haletant, bec ouvert et ailes écartées affole un jardinier persuadé qu’il a faim. Pourquoi ce réflexe de nourrir les oiseaux en été peut-il, au contraire, les mettre en danger ?

Dans la fournaise du jardin, le thermomètre affiche 39°C. Sur la pelouse, un merle reste au sol, bec grand ouvert, ailes écartées. Le réflexe vient tout seul : il doit avoir faim, ou soif, il faut vite aller chercher des graines, un quignon de pain, un peu d’eau.

Ce tableau d’« oiseau en détresse » a pourtant trompé plus d’un jardinier. Ce bec ouvert n’est pas un cri de faim, mais la réponse d’urgence d’un corps en surchauffe. Clarisse Novel, de la LPO, rappelait dans 20 Minutes que nourrir les oiseaux en cette saison peut devenir « contre-productif » et « leur nuire ». Alors, que faire quand un oiseau halète dans le jardin en pleine canicule ?

Bec ouvert, ailes écartées : un SOS thermique, pas un appel à manger

Un oiseau bec ouvert et ailes écartées cherche d’abord à se refroidir. Contrairement à nous, il ne possède pas de glandes sudoripares, donc ne transpire pas. Pour faire baisser sa température, il halète, laisse l’air circuler sous ses ailes et sur ses pattes peu emplumées. Comme le résume Ouest‑France, « le bec ouvert n’est pas un appel à manger, mais un mécanisme d’urgence thermique ».

Les oiseaux supportent des températures internes élevées, mais en plein épisode de canicule la marge de sécurité fond très vite. Un individu qui reste au sol, respire vite, garde le bec ouvert et n’essaie plus de fuir gaspille toute son énergie à ne pas cuire. Son problème n’est pas le manque de nourriture, c’est l’excès de chaleur et d’eau perdue en haletant.

Nourrir un oiseau en plein coup de chaud : le réflexe qui aggrave tout

Nous avons tous déjà eu ce réflexe de « remonter » un oiseau avec des graines ou des miettes. Mauvaise idée. La digestion produit de la chaleur supplémentaire, ce dont l’animal n’a pas besoin en plein stress thermique. Un oiseau en surchauffe se met spontanément à jeun ; le forcer à manger va à l’encontre de ce mécanisme de survie réglé par l’évolution.

L’autre piège, encore plus grave, est de vouloir faire boire l’oiseau. Comme l’explique la LPO, « Il ne faut pas essayer de le faire boire ou de le nourrir de force, car cela lui infligerait un important stress et pourrait même le tuer ». L’eau versée dans le bec peut entrer dans la trachée, provoquer une noyade sèche, surtout si l’on insiste avec une pipette ou qu’on le manipule longuement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité au jardin Haute 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu’on respecte le corps de l’oiseau : pas de gavage, uniquement eau, ombre et calme, ce qui limite la surchauffe et le stress. 💡 Le petit plus : Placer la coupelle d’eau près d’un buisson permet de boire, se baigner et se cacher en même temps. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Forcer un oiseau en détresse à avaler graines ou eau à la seringue, au lieu d’appeler un centre de soins.

Les bons gestes pour aider les oiseaux en été sans les nourrir

Faut‑il nourrir les oiseaux en été ? Pour la LPO, non : les mangeoires servent seulement pendant les périodes de froid durable, ensuite on cesse au printemps pour laisser la nature reprendre le relais.

En été, le bon geste est ailleurs : offrir de l’eau propre dans un récipient peu profond à l’ombre, préserver haies et arbres, et, en cas d’oiseau blessé ou martinet au sol, appeler un centre de soins ou la LPO.