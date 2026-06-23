Ces lasagnes de courgettes légères restent ultra gratinées grâce à cette méthode qui évite le plat plein d’eau

Courgettes, épinards et chèvre se superposent ici en lasagnes de courgettes fondantes, avec un gratin doré qui ne détrempe jamais le plat. Quelle méthode permet d’obtenir cette texture légère mais ultra réconfortante à chaque fournée ?

Une odeur de gratin doré qui envahit la cuisine, la surface qui cloque légèrement, et en dessous des couches qui se tiennent mais fondent sous la fourchette. Ces lasagnes de courgettes ont tout du plat du dimanche, sans la sensation de lourdeur.

Ici, on troque la viande pour des courgettes fondantes, des épinards moelleux et un fromage de chèvre parfumé, le tout lié par une béchamel légère. Le résultat reste ultra réconfortant, mais le plat ne baigne jamais dans l’eau. Comment obtenir ce gratin doré et moelleux à tous les coups ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 12 feuilles de lasagnes sèches (250 g) et 3 courgettes moyennes (750 g)

✅ 300 g d’épinards surgelés bien égouttés, sel fin et poivre noir

✅ 200 g de fromage de chèvre (bûche ou frais ferme) et 60 g de pignons de pin

✅ Béchamel légère : 40 g beurre, 40 g farine, 600 ml lait + 2 c. s. huile d’olive

Pourquoi ces lasagnes de courgettes restent légères… tout en gratinant comme une vraie

La clé, c’est la précuisson des courgettes à la poêle et des épinards bien égouttés. On fait rendre leur eau aux légumes avant de les glisser dans le plat, pour éviter le fameux jus au fond. La béchamel légère, volontairement fluide, enrobe les pâtes, puis s’épaissit au four grâce à l’amidon. En surface, la réaction de Maillard offre un gratin doré au four, pendant que les pignons apportent un croquant grillé et que l’assaisonnement couche par couche donne du relief.

Pas à pas : la méthode inratable pour des lasagnes de courgettes qui se tiennent

On tranche les courgettes finement, on les sale légèrement, puis on les poêle à feu vif avec l’huile d’olive jusqu’à ce qu’elles soient souples et colorées. En parallèle, on réchauffe les épinards et on les presse entre deux feuilles de papier absorbant. La béchamel se prépare au fouet, en respectant le ratio 40 g beurre, 40 g farine, 600 ml lait ; si elle épaissit trop, on rajoute un peu de lait pour la garder nappante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : On fait dégorgeur les courgettes salées, puis on les fait revenir à la poêle avec l’huile jusqu’à légère coloration. Technique : On réchauffe les épinards, on les presse fortement, puis on prépare une béchamel fluide en fouettant beurre, farine et lait assaisonné. Cuisson : Dans un plat, on alterne béchamel, pâtes, courgettes, épinards, chèvre émietté, on répète les couches et on termine par de la sauce. Finition : On ajoute les pignons, on enfourne 35 à 40 min à 190 °C, puis on laisse reposer 10 min avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget estimé ≈ 3 € / pers. 🔍 Le secret de l’expert Courgettes salées puis saisies, épinards bien pressés et béchamel fluide : on maîtrise l’humidité, les couches se soudent sans eau et restent ultra fondantes. ✨ Le twist gourmand : Un tiers du chèvre fondu dans la béchamel, pignons de pin torréfiés et zeste de citron réveillent chaque bouchée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : N’ajouter jamais courgettes ou épinards encore pleins d’eau ; la lasagne se liquéfie et le gratin perd tout son contraste.

Variantes rapides autour de la courgette (sans alourdir la recette)

On peut griller une partie des courgettes au four pour un goût plus intense, ou mélanger ricotta et chèvre à la place du tout‑chèvre. Les restes se gardent deux jours au frais et se réchauffent couvert à 160 °C. À table, une salade verte moutardée accompagne parfaitement ces lasagnes de courgettes fondantes et dorées.