Salade grecque : ma mamie grecque n’y mettait que 5 ingrédients et imposait une règle que tout le monde brise

En Grèce, ma grand-mère ne laissait personne touiller sa salade grecque traditionnelle, servie intacte au centre de la table. Cinq ingrédients, un plat large et une règle sacrée suffisent à changer complètement le goût.

L’odeur d’origan séché montait avant qu’on pose la fourchette. Tomates juteuses, concombre froid, feta bien salée : la salade de mamie arrivait au centre de la table, intacte. Gare à celui qui osait y planter une cuillère pour la mélanger.

Cette salade grecque traditionnelle ne se “touille” jamais. Cinq ingrédients, pas un de plus, et une règle stricte : on assemble, on assaisonne, mais on laisse les couleurs intactes. C’est celle que l’on veut retrouver à la maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 tomates bien mûres (≈ 300 g)

✅ 1 concombre croquant + 1 oignon rouge émincé (≈ 250 g + 80 g)

✅ 120 g de feta en bloc AOP + 80 g d’olives noires Kalamata

✅ 3 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge, 1 c. à café d’origan séché, pincée de sel

Les 5 ingrédients obligatoires de la vraie salade grecque

Dans cette salade grecque sans salade verte, tout repose sur cinq piliers : tomates bien mûres, concombre croquant, oignon rouge émincé, olives noires et feta en bloc. Chaque légume doit garder sa personnalité dans l’assiette.

On choisit une huile d’olive extra vierge de caractère, une feta AOP ferme et légèrement crémeuse, et des olives noires Kalamata bien charnues. L’origan séché vient parfaire cette salade grecque authentique ; dans cette recette facile, le sel devient presque accessoire.

Pas à pas : monter la salade grecque sans la massacrer

Tout se joue dans la géométrie des morceaux et le montage. Des quartiers et demi-rondelles généreux, un plat large plutôt qu’un saladier, un assaisonnement minute posé au-dessus : la salade reste nette, jamais noyée dans un jus uniforme, en respectant la règle du ne pas mélanger.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver tomates, concombre et oignon. Couper les tomates en quartiers, le concombre en demi-rondelles, l’oignon très fin. Technique : Dans un plat large, disposer légumes sans les tasser, puis glisser les olives entre les morceaux. Cuisson : Poser le bloc de feta au-dessus, arroser d’huile d’olive, saupoudrer d’origan, saler à peine. Finition : Servir aussitôt ou très frais ; chacun casse la feta et mélange seulement dans son assiette.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps 10–15 min 🔍 Le secret de l’expert Sans mélange, tomates et concombre s’écrasent moins, rendent moins d’eau et restent fermes. Le sel resté sur la feta et les olives donne des bouchées nettes et contrastées. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques câpres bien égouttées ou de fines lamelles de poivron vert, et sortir les tomates 30 minutes avant pour renforcer leur parfum. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Touiller la salade dans le plat : la feta se brise, les légumes s’écrasent et l’huile finit en jus aqueux.

Les mini-écarts tolérés (sans trahir la recette)

Quelques écarts passaient, à condition de respecter les cinq piliers. Un peu de poivron vert en lamelles, quelques câpres rincées ou un trait de vinaigre de vin rouge suffisent. On prépare la salade au dernier moment, ou 20 minutes avant au frais, pour garder concombre croquant et tomate juteuse dans cette recette salade grecque facile.