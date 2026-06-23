Omelettes sèches le soir : ne faites plus cette erreur, cette tortilla de courgettes change tout en 25 minutes
En semaine, trois ingrédients banals suffisent à changer l’omelette rapide en tortilla de courgettes à l’espagnole, épaisse et dorée. Quels gestes font toute la différence pour un dîner vraiment gourmand ?
En semaine, l’omelette vite faite sent souvent le compromis : un peu sèche, un peu fade. Quand une tortilla de courgettes à l’espagnole arrive à table, même poêle, mêmes ingrédients… mais tout change.
Dans la poêle, l’oignon se confit doucement, les courgettes deviennent fondantes, l’œuf nappe le tout comme une crème. On obtient une belle galette dorée, à trancher en parts généreuses pour un dîner du quotidien qui a des airs de bar à tapas.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 600 g de courgettes, en demi-rondelles assez épaisses
- ✅ 1 gros oignon jaune (≈ 150 g), émincé finement
- ✅ 6 œufs + 5 c. à s. d’huile d’olive
- ✅ 1 c. à c. de sel fin et 1/2 c. à c. de poivre noir
Pourquoi cette tortilla de courgettes change vos soirs de semaine
Contrairement à une omelette plate, la tortilla de courgettes se cuit en épaisseur, à feu doux. Les courgettes restent fondantes, l’oignon jaunit sans brûler, et les œufs enrobent le tout comme une crème. Résultat : un plat unique généreux, qui passe du plateau télé au dîner entre amis sans effort.
Recette express de tortilla de courgettes à l’espagnole
On suit la même base : légumes attendris doucement, œufs assaisonnés, cuisson en deux temps à la poêle. Avec ces repères, la tortilla devient inratable.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver et sécher les courgettes, les couper en demi-rondelles assez épaisses. Émincer finement l’oignon, saler légèrement les courgettes et laisser égoutter 10 minutes.
- Technique : Faire revenir l’oignon avec 3 c. à s. d’huile d’olive à feu moyen. Ajouter les courgettes et le sel, cuire 10 à 12 minutes en remuant souvent.
- Cuisson : Battre les 6 œufs avec le poivre, sans les faire mousser, et ajouter éventuellement herbes ou piment. Incorporer les légumes tiédis, verser le mélange dans la poêle huilée et cuire 6 à 8 minutes à feu moyen-doux.
- Finition : Poser une grande assiette plate sur la poêle et retourner d’un geste franc. Faire glisser la tortilla, cuire encore 4 à 6 minutes, puis laisser reposer 5 minutes avant de trancher.
Comment servir et faire varier votre tortilla de courgettes
Servie tiède, on tranche la tortilla de courgettes en parts épaisses avec une salade verte ou quelques tomates. Froide, elle file au pique-nique. Pour varier, on la cuit en mini tortillas dans des moules à muffin, parfaites à grignoter façon tapas.
En bref
- 🍳 En semaine, la tortilla de courgettes à l’espagnole remplace l’omelette classique et promet une galette épaisse, dorée, prête en environ 25 minutes.
- 🥒 Oignon confit, courgettes fondantes et œufs assaisonnés cuisent doucement en deux temps pour former une tortilla moelleuse, facile à retourner même pour débutant.
- ✨ Astuces de chef, twist au fromage de brebis, mise en garde contre le geste interdit : de quoi changer à jamais vos soirs d’omelette.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité