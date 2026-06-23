Vous n’avez ni œufs ni crème ? Ce flan 3 ingrédients à moins de 3 € sauve le dessert de dernière minute

Pas un œuf, pas une brique de crème, mais l’envie urgente d’un dessert qui en impose. Ce flan sans œufs ni crème, monté avec 3 ingrédients de placard, tient grâce à deux gestes précis.

Vous n’avez ni œufs ni crème ? Le flan 3 ingrédients qui sauve le dessert

Frigo presque vide, invités déjà à table, et pourtant cette odeur de vanille chaude donne envie d’un vrai dessert. On imagine une belle tranche bien froide, surface dorée, coupe nette, texture dense mais moelleuse qui rappelle le flan de boulangerie.

Bonne nouvelle : ce flan sans œufs ni crème sort d’un simple saladier, avec trois basiques du placard. Pas de pâte, pas de bain-marie, juste un mélange au fouet et une cuisson douce. La seule condition ; respecter deux gestes clés pour la texture.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de yaourt à la vanille (format familial)

(format familial) ✅ 140 g de compote de pommes (sans sucres ajoutés)

de pommes (sans sucres ajoutés) ✅ 90 g de maïzena (fécule de maïs)

(fécule de maïs) ✅ Fruits frais ou caramel pour le service (facultatif)

Pourquoi ce flan 3 ingrédients tient sans œufs ni crème

On part d’un vrai contexte de frigo vide, mais la science fait le reste. La maïzena gonfle à la chaleur et forme un gel qui remplace le rôle des œufs. La compote apporte eau, pectines et sucres naturels ; elle sucre, hydrate et aide à la tenue. Le yaourt à la vanille, riche en protéines, se raffermit à la cuisson puis se fige au froid. Avec le ratio repère 100 g de yaourt, 23 g de compote et 15 g de maïzena, on obtient cette texture de flan pâtissier bien pris, sans lourdeur.

Recette express du flan sans œufs ni crème

On préchauffe le four à 180 °C et on prépare un moule moyen (20 à 22 cm), en silicone ou bien chemisé de papier cuisson. Dans un grand saladier, yaourt, compote et maïzena sont fouettés vigoureusement jusqu’à texture lisse, brillante, sans grumeaux. La préparation est versée, lissée, puis le flan cuit environ 1 h à 180 °C. Les bords doivent être pris, le dessus doré et le centre encore légèrement tremblotant ; il se raffermira ensuite grâce au repos au froid.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, beurrer ou chemiser un moule de 20-22 cm de diamètre. Technique : Mélanger yaourt, compote et maïzena dans un saladier, fouetter énergiquement jusqu’à obtenir une crème lisse et homogène. Cuisson : Verser dans le moule, lisser, enfourner pour environ 1 h ; couvrir d’alu si le dessus dore trop vite. Finition : Laisser refroidir complètement, puis placer au réfrigérateur au moins 4 h, idéalement une nuit, avant de démouler et couper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget < 3 € 🔍 Le secret de l’expert Amidon de maïs, pectines de fruits et protéines du yaourt forment un maillage qui remplace les œufs. La cuisson fixe ce réseau, puis le froid le stabilise. C’est ce temps au réfrigérateur qui transforme une crème tremblotante en véritable dessert de placard à la coupe nette. ✨ Le twist gourmand : Marbrer le dessus avec une cuillerée de compote poire ou pomme-cannelle avant cuisson, puis servir chaque part avec quelques fruits d’été et un filet de caramel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : couper ou démouler le flan encore tiède ; il s’affaisse et rend de l’eau alors qu’il aurait pris parfaitement après une nuit au frais.

Servir, conserver et twister ce flan de placard

Ce flan sans œuf facile se sert bien froid, en belles tranches, avec une cuillerée de compote, des fraises, framboises ou abricots rôtis. On le garde 3 jours au réfrigérateur dans une boîte fermée ; la découpe devient même plus nette le lendemain. Pour changer sans tout refaire, on remplace simplement la compote de pommes par poire, pomme-mangue ou pomme-cannelle ; la tenue reste impeccable et le goût suit l’humeur du placard.