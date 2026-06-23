Jardin : ils abandonnent engrais et fongicides, cette poudre à 1 € du placard sauve leurs tomates
À l’heure où les traitements coûtent cher, de plus en plus de jardiniers misent sur le bicarbonate de soude au jardin pour protéger tomates et rosiers. Jusqu’à remplacer engrais et fongicides classiques, à condition de respecter quelques règles clés.
Dans les rayons jardinage, sacs d’engrais et flacons de fongicides s’alignent, et la note grimpe vite. Pendant ce temps, une petite boîte blanche du rayon pâtisserie, à peine 1 €, commence à vider discrètement ces étagères : le bicarbonate de soude.
De plus en plus de jardinières et jardiniers l’utilisent à la place d’un cocktail de produits : un seul bocal pour protéger les tomates, nourrir le sol et nettoyer le matériel. Reste à savoir comment l’adopter sans excès pour vraiment y gagner.
Une poudre à 1 € encadrée comme protection des plantes
Le bicarbonate de soude est cette poudre blanche, légèrement alcaline, qui dormait dans le placard. Classé par l’Union européenne en « substance de base » au titre du Règlement (CE) n°1107/2009, comme le rappelle Modes & Travaux, il est reconnu comme produit de protection des plantes, utilisable en bio.
Son secret tient au pH : en rendant la surface des feuilles légèrement alcaline, il crée un milieu que les spores de champignons détestent. Sur tomates, courgettes ou rosiers, le mildiou et l’oïdium peinent alors à s’installer.
Remplacer fongicide et engrais foliaire : le protocole qui a déjà sauvé des tomates
Nous avons tous déjà vu une rangée de tomates s’effondrer après quelques semaines de temps doux et humide. Avec le bicarbonate alimentaire, la recette est simple : 1 cuillère à café rase (5 g) dans 1 litre d’eau + 1 cuillère à café de savon noir, en pulvérisation le soir tous les 15 jours et après chaque gros orage.
Cette pulvérisation, popularisée par le magazine Modes & Travaux, bloque surtout la germination des spores en préventif et calme les attaques qui démarrent, sans intoxiquer le potager, mais en cas d’attaque massive, elle ne suffit plus. Bien dosé, le sodium donne aussi un léger coup de boost aux feuilles, qui photosynthétisent mieux et nourrissent davantage les fruits.
Un seul bocal pour le sol, les outils et les petits problèmes du jardin
Au sol, un léger saupoudrage suivi d’un arrosage corrige un excès d’acidité et aide les racines à utiliser calcium et magnésium ; 1 ou 2 passages par an suffisent. Mais il ne remplace pas un engrais complet : compost et paillage restent la base.
Au quotidien, ce même bocal dépanne aussi pour l’entretien :
- Nettoyer sécateurs, pots et arrosoirs.
- Faire fuir les fourmis au pied des pots.
- Désherber entre dalles et raviver le carrelage extérieur.
On dose léger, on teste d’abord une zone, on évite les plantes acidophiles (hortensias bleus, azalées, rhododendrons) et on choisit un bicarbonate pur, sans additifs ménagers.
Sources
En bref
- 🌿 Bicarbonate de soude au jardin : une poudre à 1 € du rayon pâtisserie commence à remplacer engrais foliaires et fongicides chez nombreux jardiniers.
- 💧 Une pulvérisation régulière de bicarbonate de soude dilué avec peu de savon noir aide à limiter mildiou et oïdium sur tomates, courgettes ou rosiers.
- 🧪 Ce “couteau suisse” écologique du potager allège les dépenses, entretient sol et outils, mais exige des dosages précis et certaines plantes à épargner.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité