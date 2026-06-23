Jardin : ils abandonnent engrais et fongicides, cette poudre à 1 € du placard sauve leurs tomates

À l’heure où les traitements coûtent cher, de plus en plus de jardiniers misent sur le bicarbonate de soude au jardin pour protéger tomates et rosiers. Jusqu’à remplacer engrais et fongicides classiques, à condition de respecter quelques règles clés.

Dans les rayons jardinage, sacs d’engrais et flacons de fongicides s’alignent, et la note grimpe vite. Pendant ce temps, une petite boîte blanche du rayon pâtisserie, à peine 1 €, commence à vider discrètement ces étagères : le bicarbonate de soude.

De plus en plus de jardinières et jardiniers l’utilisent à la place d’un cocktail de produits : un seul bocal pour protéger les tomates, nourrir le sol et nettoyer le matériel. Reste à savoir comment l’adopter sans excès pour vraiment y gagner.

Une poudre à 1 € encadrée comme protection des plantes

Le bicarbonate de soude est cette poudre blanche, légèrement alcaline, qui dormait dans le placard. Classé par l’Union européenne en « substance de base » au titre du Règlement (CE) n°1107/2009, comme le rappelle Modes & Travaux, il est reconnu comme produit de protection des plantes, utilisable en bio.

Son secret tient au pH : en rendant la surface des feuilles légèrement alcaline, il crée un milieu que les spores de champignons détestent. Sur tomates, courgettes ou rosiers, le mildiou et l’oïdium peinent alors à s’installer.

Remplacer fongicide et engrais foliaire : le protocole qui a déjà sauvé des tomates

Nous avons tous déjà vu une rangée de tomates s’effondrer après quelques semaines de temps doux et humide. Avec le bicarbonate alimentaire, la recette est simple : 1 cuillère à café rase (5 g) dans 1 litre d’eau + 1 cuillère à café de savon noir, en pulvérisation le soir tous les 15 jours et après chaque gros orage.

Cette pulvérisation, popularisée par le magazine Modes & Travaux, bloque surtout la germination des spores en préventif et calme les attaques qui démarrent, sans intoxiquer le potager, mais en cas d’attaque massive, elle ne suffit plus. Bien dosé, le sodium donne aussi un léger coup de boost aux feuilles, qui photosynthétisent mieux et nourrissent davantage les fruits.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie réalisée Jusqu’à 30 € par saison 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Son pH alcalin dérange les champignons, bloque leurs spores sur les feuilles et tempère un sol trop acide. 💡 Le petit plus : La même boîte sert à traiter les tomates, nettoyer les outils et calmer les odeurs du compost. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Surdoser ou traiter des plantes acidophiles comme hortensias bleus, azalées ou rhododendrons fragilise gravement leur système.

Un seul bocal pour le sol, les outils et les petits problèmes du jardin

Au sol, un léger saupoudrage suivi d’un arrosage corrige un excès d’acidité et aide les racines à utiliser calcium et magnésium ; 1 ou 2 passages par an suffisent. Mais il ne remplace pas un engrais complet : compost et paillage restent la base.

Au quotidien, ce même bocal dépanne aussi pour l’entretien :

Nettoyer sécateurs, pots et arrosoirs.

Faire fuir les fourmis au pied des pots.

Désherber entre dalles et raviver le carrelage extérieur.

On dose léger, on teste d’abord une zone, on évite les plantes acidophiles (hortensias bleus, azalées, rhododendrons) et on choisit un bicarbonate pur, sans additifs ménagers.