Les anciens plantaient cette plante sauvage près de la maison : ce qu’elle change face aux frelons asiatiques cet été

Aux angles des vieilles maisons, une touffe de fleurs jaunes veillait autrefois sur les soirées d’été. La tanaisie commune revient en 2026 comme barrière naturelle contre les frelons… mais à condition de bien l’utiliser.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Tanacetum vulgare 🌸 Nom courant Tanaisie commune 📏 Dimensions 60 à 120 cm de hauteur x 40 à 60 cm de largeur ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C 🍂 Feuillage Caduc, très découpé et très aromatique

Les soirées de juin ont un parfum de liberté… jusqu’au moment où un frelon vient tourner obstinément autour de la terrasse. Bien avant l’arrivée des aérosols chimiques, les maisons de village affichaient pourtant une défense discrète : une touffe de fleurs jaunes, toujours plantée au pied du mur, près de la porte ou à l’angle de la maison. On la prenait pour un simple décor champêtre ; c’était en réalité une sentinelle végétale.

Avec le retour du jardinage éco-responsable, ce réflexe d’anciens revient sur le devant de la scène. Car cette plante, la tanaisie, forme autour de la maison un véritable nuage d’odeurs qui perturbe les frelons. En comprenant pourquoi elle était toujours installée là – et comment la replanter aujourd’hui – on gagne une protection naturelle et économique, sans insecticide chimique, pour profiter de l’été.

Une plante de grand-mère qui protège la maison

La tanaisie commune, ou Tanacetum vulgare, est une vivace rustique qui forme de hautes touffes de 60 à 120 cm, garnies de petites fleurs jaunes en boutons. Son feuillage, très découpé, est caduc et surtout incroyablement odorant : des notes amères, poivrées, presque camphrées qui surprennent dès qu’on la frôle. Elle supporte les sols ordinaires, même pauvres, aime le soleil mais tolère la mi-ombre, et résiste jusqu’à environ –20 °C. Autrement dit, elle se plaît dans la plupart des jardins français sans demander grand-chose.

Si nos aïeux en plantaient systématiquement près des portes, fenêtres et angles de murs, ce n’était pas pour faire joli. Cette herbe très simple jouait le rôle de garde du corps végétal, surtout à partir de juin, quand sa croissance explosive libérait un maximum de composés odorants. On la trouvait d’autant plus intéressante qu’elle était robuste, se ressemant facilement et ne coûtant presque rien en jardinerie, de Jardiland à Botanic comme chez les petites pépinières locales.

Pourquoi la tanaisie tenait toujours l’angle de la maison

Nous avons tous déjà vu un gros frelon hésiter devant une fenêtre ouverte, guidé presque uniquement par son odorat. Or le feuillage de la tanaisie libère, au moindre souffle de vent, un véritable nuage d’effluves complexes. Cette barrière olfactive brouille les capteurs des frelons, qu’ils soient européens ou de type frelon asiatique, ainsi que d’autres hyménoptères. Désorientés, ils renoncent souvent à s’approcher des seuils et préfèrent contourner la zone plutôt que de traverser ce brouillard d’odeurs.

C’est pour renforcer cet effet que les anciens plaçaient la plante exactement aux endroits stratégiques : angles de façade, pieds de gouttière, marches d’entrée, sous les rebords de fenêtres. Là où l’air circule, l’odeur se répand comme un halo protecteur autour de la maison. D’ailleurs, la période la plus intéressante s’étend de juin à la fin de l’été, quand la plante est au maximum de sa vigueur et que la vie extérieure bat son plein.

La bonne façon d’utiliser la tanaisie aujourd’hui

Plantez des touffes en terre, à 40–60 cm des murs dans un sol drainé, puis ajoutez un piégeage sélectif plus loin ; toxique si on la mange, la tanaisie reste un atout préventif.