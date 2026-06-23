Ne rouvrez plus jamais de brioche industrielle : cette brioche express au chocolat sans pétrissage sauve le goûter

Il est 16 h, l’envie de chocolat explose et personne n’a le courage de lancer une vraie brioche. Cette brioche express au chocolat sans pétrissage promet un goûter maison ultra rapide, bien loin des versions industrielles.

Fin d’après-midi, ventre qui gargouille, odeur de café qui monte… et d’un coup, cette envie pressante de chocolat. On rêve d’une mie moelleuse que l’on déchire à la main, de pépites encore fondues, d’un petit nuage sucré qui arrive sur la table avant que tout le monde ne se disperse.

Pas question pourtant de sortir le robot, de pétrir longuement ou d’ouvrir une brioche industrielle très sucrée et bourrée d’additifs. Cette brioche express au chocolat sans pétrissage change tout : un bol, une cuillère, peu d’ingrédients, et un goûter maison qui file au four en quelques minutes. Comment s’y prendre sans stress ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 100 g de farine de blé T45 ou T55

✅ 140 g de skyr nature bien froid

✅ 1 sachet de levure chimique (10 à 11 g)

✅ 120 g de pépites de chocolat noir, au lait ou mélange

Pourquoi cette brioche express au chocolat sauve le goûter de dernière minute

En 2 minutes, on mélange farine, levure chimique et skyr pour une brioche minute au skyr, sans beurre ni temps de pousse. Résultat : une brioche au chocolat rapide pour le goûter, moelleuse et simple, loin des produits industriels trop sucrés.

La méthode express : une pâte sans pétrissage, prête en 2 minutes

Tout se joue dans un bol. On mélange d’abord farine et levure chimique. On ajoute ensuite le skyr, qui hydrate la pâte et remplace la matière grasse, puis les pépites. La pâte doit rester épaisse et collante ; c’est ce qui donnera la mie briochée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dans un bol, mélanger farine et levure, ajouter le skyr puis incorporer les pépites de chocolat jusqu’à pâte homogène. Technique : Laisser reposer 20 minutes à température ambiante ; pendant ce temps, huiler un petit moule rond allant au four. Cuisson : Préchauffer le four à 180 °C, verser la pâte dans le moule, la recentrer grossièrement et dorer au jaune d’œuf. Finition : Cuire 20 à 25 minutes, jusqu’à belle dorure. Laisser tiédir, démouler délicatement et servir encore tiède, chocolat coulant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈45 min 🔍 Le secret de l’expert Le skyr, riche en eau, remplace le beurre et assouplit la mie ; associé à la levure chimique et à 20 minutes de repos, il donne du volume sans pétrissage. ✨ Le twist gourmand : Pour un twist gourmand, glisser au centre un ou deux carrés de chocolat entier avec quelques éclats de noisettes ou de zeste d’orange. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : N’ajouter ni farine ni pétrissage pour « sécher » la pâte : la brioche deviendrait lourde et sèche.

Servir, conserver et varier : la brioche minute maison fait la différence

Cette brioche se savoure surtout tiède, avec un café ou un lait frais. Emballée dans un torchon, elle se garde 24 heures et se réchauffe vite au four doux. Par rapport aux brioches industrielles, on maîtrise ici chaque ingrédient.