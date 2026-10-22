Butternut à la raclette : cette version hasselback corrige l'erreur qui la laisse dure et la rend fondante à cœur

Courge butternut encore croquante sous la raclette au four ? Cette butternut hasselback à la raclette mise sur trois gestes précis pour sortir irrésistiblement fondante.

Fini la courge encore dure sous le fromage : ma butternut hasselback à la raclette sort du four fondante jusqu’au cœur

La butternut caramélise doucement, les tranches s’entrouvrent et la raclette coule en fils dorés. À la première cuillerée, on attend le moelleux… et trop souvent, le couteau bute sur un cœur encore ferme, presque aqueux.

Avec cette butternut hasselback à la raclette et au jambon, on corrige enfin le tir. Entailles serrées, cuisson douce à 180 °C et mince fond d’eau dans le plat : la chaleur traverse toute la chair. Résultat ; une courge fondante jusqu’au centre, sous un gratin généreux qui ne brûle pas.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 courge butternut (≈ 1,2 kg), 3 gousses d’ail, 2 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 400 g de fromage à raclette (nature ou fumée)

✅ 4 tranches de jambon (≈ 120 g)

✅ 200 g de crème épaisse, 10 brins de ciboulette, 5 cl d’eau, fleur de sel, poivre

L’erreur qui laisse la butternut dure sous le fromage

Si la courge reste croquante alors que la raclette est déjà bien brune, ce n’est pas une fatalité. Le problème vient souvent d’entailles trop espacées, d’un four trop chaud et d’un plat laissé sec.

Pour une butternut hasselback à la raclette vraiment fondante, on joue sur trois points : des fentes rapprochées qui laissent passer la chaleur, une cuisson douce à 180 °C et un petit fond d’eau qui crée une vapeur enveloppante.

La méthode butternut hasselback à la raclette, fondante jusqu’au cœur

On pèle la courge, on la coupe en deux dans la longueur, puis on taille des entailles de 3 à 4 mm sans trancher la base. Deux baguettes en bois posées de chaque côté servent de butée et évitent de la couper entièrement.

Ensuite, on assaisonne généreusement et on laisse le four travailler ; 45 minutes à 180 °C avec 3 à 5 mm d’eau au fond du plat. La bonne cuisson ne se lit pas à l’œil mais au couteau : la lame doit traverser la chair sans résistance avant de glisser la raclette et d’allumer le grill.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Peler la butternut, la couper en deux dans la longueur, retirer les graines puis réaliser des entailles fines et régulières sans couper la base. Technique : Glisser l’ail haché dans les fentes, arroser d’huile, saler, poivrer, verser 3 à 5 mm d’eau dans le plat et enfourner à 180 °C pour environ 45 minutes. Cuisson : Quand la chair se perce sans résistance, insérer la raclette en morceaux dans les entailles et passer 3 minutes sous le grill, jusqu’à fromage fondu et légèrement doré. Finition : Mélanger crème, ciboulette ciselée, un filet d’huile, sel, poivre, ajouter le jambon en lanières, répartir sur la courge et remettre 2 minutes sous le grill.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 10 🔍 Le secret de l’expert Les entailles façon hasselback augmentent la surface de la courge et laissent entrer la chaleur jusqu’au cœur. Le mince fond d’eau crée une vapeur douce qui attendrit les fibres, tandis que la raclette ajoutée en fin de cuisson dore vite sans brûler. ✨ Le twist gourmand : Mélanger raclette nature et fumée, poudrer d’une pincée de paprika fumé avant le grill puis parsemer de quelques noix ou noisettes torréfiées au moment de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre le fromage dès le début, monter le four au-dessus de 200 °C ou oublier le test à la pointe de couteau ; on obtient une croûte sèche et un centre encore ferme.

Comment servir et conserver cette butternut hasselback à la raclette

On apporte le plat brûlant au centre de la table et on se sert à la grande cuillère, pour attraper chair fondante et fromage filant dans chaque entaille. Une salade de mâche, de roquette ou d’endives, quelques pommes de terre vapeur ou des lentilles tièdes équilibrent ce plat généreux.

Les restes se gardent 2 jours au réfrigérateur, dans une boîte hermétique. On réchauffe doucement au four, couvert de papier cuisson, à 150 °C environ ; la butternut reste moelleuse et la raclette retrouve tout son fondant sans dessécher.