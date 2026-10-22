Mon voisin rentre ses tomates encore vertes dès les nuits à 10 °C en octobre : une méthode toute simple les fait mûrir au salon

Octobre arrive, les soirées se rafraîchissent et vos pieds de tomates sont encore couverts de gros fruits bien formés… mais toujours verts. La météo annonce des nuits froides, parfois même une petite gelée, et la question revient chaque année au potager familial : les laisser rougir dehors, au risque de tout perdre, ou les rentrer au chaud ?

Bonne nouvelle, ces tomates vertes ne sont pas condamnées. Avec quelques gestes simples et complètement naturels, elles ont toutes leurs chances de finir rouges et parfumées dans la cuisine. Et celles qui resteront franchement vertes trouveront aussi leur place… côté casseroles.

Cueillir au bon moment : la règle des 10 °C

Dès que les températures nocturnes descendent durablement sous les 10 °C, la maturation se fige presque sur le plant. Sous un ciel humide d’automne, le mildiou progresse vite et une seule nuit de gel abîme irrémédiablement la chair. Il ne faut donc pas attendre : on cueille avant les premières gelées annoncées, même si la tomate n’a pas encore rougi.

Visez les fruits de taille adulte, bien fermes, dont la peau passe du vert foncé au vert clair, parfois légèrement jaunâtre près du pédoncule. Laissez au jardin les mini-tomates très dures, d’un vert intense : elles mûrissent rarement bien. Mettez de côté celles qui sont fendues, tachées ou malades, qui feraient pourrir tout le lot en intérieur.

Faire mûrir les tomates vertes à l’intérieur, naturellement

Une fois triées, installez vos tomates en une seule couche dans une cagette, un plateau ou un carton, dans une pièce sèche autour de 18 à 20 °C. Elles ne doivent pas se toucher ; la lumière n’est pas nécessaire. Le réfrigérateur reste à proscrire : le froid bloque les enzymes de saveur et donne une chair farineuse.

La tomate est un fruit climactérique : elle continue de mûrir après cueillette. Pour accélérer un peu, on profite de l’éthylène dégagé par d’autres fruits. Comme le rappelle Alain Baraton sur France Inter, il suffit de « Vous mettez à côté des pommes. » Une pomme ou une banane bien mûre dans la même cagette, ou un sac en papier partiellement fermé, suffit à booster les fruits déjà bien développés. Surveillez tous les deux jours et retirez immédiatement la moindre tomate qui ramollit ou moisit.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Facilité d’application Très facile 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La tomate continue naturellement sa maturation après la cueillette si elle est déjà bien formée. À température douce, elle produit et reçoit l’éthylène, ce gaz de mûrissement que libèrent aussi les pommes et les bananes mûres. Réunir ces fruits dans un espace restreint concentre l’éthylène autour des tomates et accélère leur passage du vert au rouge. 💡 Le petit plus : utiliser un sac en papier plutôt qu’un sac plastique ; il garde l’éthylène tout en laissant respirer les fruits, ce qui limite la condensation et la pourriture. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : entasser toutes les tomates, y compris les fruits abîmés, dans une caisse fermée ou au réfrigérateur : le froid bloque le mûrissement et une seule tomate pourrie peut gâcher toute la récolte.

Que faire des tomates qui restent vert foncé ?

Nous avons tous déjà retrouvé, après deux semaines en cagette, quelques fruits petits, durs, d’un vert très soutenu. Leur teneur en glycoalcaloïdes, comme l’alpha-tomatine, reste plus élevée que dans une tomate bien mûre. Les spécialistes recommandent de les consommer cuites et avec modération, et cette prudence ne concerne pas les variétés qui sont naturellement vertes à maturité.

Plutôt que de jeter, ces tomates de fin de saison font des merveilles en cuisine : confiture ou chutney aigre-doux, pickles au vinaigre, beignets de tomates vertes ou encore sauce mijotée pour gratins. Les fruits vraiment abîmés, eux, filent au compost. De quoi boucler la saison du potager sans regret et sans gaspillage.

Sources L’Ami Des Jardins

«Tomates vertes en fin de saison la pomme peut les faire murir plus vite»